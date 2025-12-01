البرلمان يصادق على حزمة فصول متعلقة بالأداءات المفروضة على قطاع الصحة والتجهيزات الطبية قصد تدعيمها

صادق مجلس نواب الشعب على 4 فصول ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تقدّمت بها الحكومة بهدف تعزيز المنظومة الصحية ودعم الهياكل الطبية بالتجهيزات والامتيازات الجبائية اللازمة.



دعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة (الفصل 16)



توسيع الامتيازات للتجهيزات الطبية العسكرية (الفصل 17)



تمويل الأدوية الخصوصية غير المدرجة بالتأمين على المرض (الفصل 18)



دعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء (الفصل 19)



ينصّ الفصل على أنبـعند اقتناء:المخصّصة لمراقبة الأدويةويُمنح هذا الامتياز بناء علىتُسلمهاقرّر البرلمان توسيع الامتيازات لتشمل:وتنتفع هذه التجهيزات بـ:سواء كان الاقتناءأوتمّت إضافة بند جديد إلى الفصل 12 من مرسوم 21/2021، ليشمل:وذلك بهدفوتخفيف الأعباء على المرضى.ينصّ الفصل على تمتّع:بامتيازات تشمل:وذلك عندلنشاطها.ويُسند الامتياز بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية بناء على