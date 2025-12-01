Babnet   Latest update 14:36 Tunis

البرلمان يصادق على حزمة فصول متعلقة بالأداءات المفروضة على قطاع الصحة والتجهيزات الطبية قصد تدعيمها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692c6881823c95.80988864_onglkepmfqjhi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 14:01
      
صادق مجلس نواب الشعب على 4 فصول ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تقدّمت بها الحكومة بهدف تعزيز المنظومة الصحية ودعم الهياكل الطبية بالتجهيزات والامتيازات الجبائية اللازمة.

دعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة (الفصل 16)


ينصّ الفصل على أن تنتفع الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بـ توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند اقتناء:


* الكواشف
* المحاليل
* اللوازم الطبية
* الآلات والتجهيزات المخصّصة لمراقبة الأدوية

ويُمنح هذا الامتياز بناء على شهادة ظرفية تُسلمها المصلحة الجبائية المختصة.

توسيع الامتيازات للتجهيزات الطبية العسكرية (الفصل 17)

قرّر البرلمان توسيع الامتيازات لتشمل:

* التجهيزات الطبية المقتناة لفائدة المصحات العسكرية
* المراكز الصحية العسكرية

وتنتفع هذه التجهيزات بـ:

* توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
* الإعفاء من المعاليم الديوانية عند التوريد

سواء كان الاقتناء مباشرة أو عن طريق وزارة الدفاع الوطني.

تمويل الأدوية الخصوصية غير المدرجة بالتأمين على المرض (الفصل 18)

تمّت إضافة بند جديد إلى الفصل 12 من مرسوم 21/2021، ليشمل:

* تمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض

وذلك بهدف توسيع التغطية الصحية وتخفيف الأعباء على المرضى.

دعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء (الفصل 19)

ينصّ الفصل على تمتّع:

* مصحات الضمان الاجتماعي
* مركز صنع الآلات المقومة للأعضاء

بامتيازات تشمل:

* توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
* الإعفاء من المعاليم الديوانية

وذلك عند توريد أو اقتناء التجهيزات والمواد الضرورية لنشاطها.
ويُسند الامتياز بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية بناء على شهادة جبائية خاصة.


