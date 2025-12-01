شركات روسية تطرح شراكة صناعية مع إيران

اقترحت عدة شركات روسية التعاون المشترك مع إيران لإنتاج معدات ثقيلة، بما في ذلك الشاحنات القلابة والحفارات الهيدروليكية والرافعات عالية السعة.







وذكرت وكالة "فارس" أن عدة شركات روسية طرحت مقترحا لإنتاج مشترك للمعدات الثقيلة مع إيران.وبعد العقوبات الغربية على روسيا، فعّلت موسكو عقدا لشراء توربينات غازية لمحطات الطاقة في إيران.وبحسب الوكالة فقد عقدت عدة جولات من المحادثات بين القطاعين الخاصين في روسيا وإيران لإنتاج مشترك للمعدات الثقيلة، مثل الشاحنات القلابة "دامبترك"، والحفارات الهيدروليكية والرافعات عالية السعة.