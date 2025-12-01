Babnet   Latest update 16:27 Tunis

القصرين: تقدّم بطيء في جني صابة الزيتون وسط نقص اليد العاملة وتراجع الأسعار (الإتحاد الجهوي للفلاحة)

Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 15:05
      
بلغت نسبة تقدّم عملية جني صابة الزيتون بولاية القصرين حوالي 10 بالمائة، وهي نسبة اعتبرها رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين، محمد حسن الأزهري، "ضعيفة ولا تفي بالغرض".
وأوضح الأزهري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أنّ هذا التأخّر يعود إلى عزوف اليد العاملة عن الجني، إضافة إلى قساوة المناخ بعد موجة البرد الشديدة التي عرفتها الجهةً، فضلاً عن تراجع سعر الزيتون عند البيع.


وتُقدَّر صابة الزيتون للموسم الفلاحي 2025-2026 بالولاية حوالي 130 ألف طن، وهو ما يُتوقع أن ينتج أكثر من 26 ألف طن من زيت الزيتون، مقابل 90 ألف طن من الزيتون خلال الموسم الماضي، ويعود هذا الارتفاع الملحوظ إلى دخول الغراسات الفتية طور الإنتاج وتوسّع المساحات المغروسة.

وتبلغ المساحة الجملية لقطاع الزيتون بولاية القصرين 144 ألف هكتار، مقابل 75 ألف هكتار وقع الإعلان عنها السنة الماضية، ويعود هذا الفارق إلى اعتماد تقنية الجغرافيا الرقمية في تحديد المساحات هذا العام، ما مكّن من الحصول على معطيات دقيقة.
وتتوزع هذه المساحات إلى 87 ألف هكتار مروية (نحو 60 بالمائة من المساحة الجملية) و56 ألفاً و500 هكتار مساحات مطرية (حوالي 40 بالمائة من المساحة الجملية).


