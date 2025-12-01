Babnet   Latest update 23:06 Tunis

زغوان: رفع 187 مخالفة اقتصادية إثر القيام بـ1351 زيارة مراقبة خلال شهر نوفمبر المنقضي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eae5592998f4.27341195_ohjfmenklqpig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 23:06 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قامت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية زغوان، ضمن عملها الرقابي خلال شهر نوفمبر المنقضي بـ1351 زيارة تفقد شملت في حملات مشتركة وفردية الأسواق الأسبوعية وفضاءات الانتصاب ومختلف المحلات التجارية بالجهة، أسفرت عن تحرير187 مخالفة اقتصادية.
 وذكرت رئيسة مصلحة الجودة بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات سلوى حمدي في هذا الإطار لصحفي "وات" أن أغلب المخالفات حررت ضد بائعي الخضر والغلال بـ90 مخالفة والمواد الغذائية بـ18 مخالفة وقطاع الدواجن بـ 8 مخالفات، وذلك من أجل عدم إشهار الأسعار والترفيع فيها والفوترة ومخالفات متعلقة بالمترولوجيا 
وأضافت أن المصالح الرقابية تمكنت في نفس الفترة من حجز علب مرطب مغلف، من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد أساليب ملتوية وتحرير فواتير غير مطابقة للواقع، لافتة الى أن مجموع محاضر الحجز بلغ منذ بداية السنة 36 محضرا منها 22 محضر فعليا و14 صوريا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319546


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 | 11 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:13
05:42
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
9° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
18°-7
20°-11
16°-10
15°-11
  • Avoirs en devises
    24506,1

  • (01/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41214 DT        1$ =2,94935 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/12)   780,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :