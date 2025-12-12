Babnet   Latest update 18:12 Tunis

Amina Fakhet illumine la soirée du réveillon au Radisson Blu Tunis

Publié le Vendredi 12 Decembre 2025
      
Communiqué de Presse - Le Radisson Blu Hotel Tunis accueillera, le 31 décembre 2025, une soirée de gala exceptionnelle placée sous la direction artistique du maestro Riadh Boudinar et de son orchestre, pour célébrer le réveillon dans une atmosphère élégante mêlant musique, spectacle et performances scéniques.

Un dîner-spectacle immersif pour ouvrir la soirée


Les festivités s’ouvriront par un dîner raffiné accompagné du spectacle The Biggest Dinner Show : The Luxury Theater, une expérience immersive qui combine mise en scène artistique, effets visuels et ambiance sensorielle conçue pour offrir aux convives un univers singulier et captivant.


Amina Fakhet, tête d’affiche de la soirée

Le moment le plus attendu du gala sera l’entrée en scène de la star tunisienne Amina Fakhet, qui proposera un voyage musical revisitant ses œuvres emblématiques ayant marqué le public, tout en présentant ses nouveautés et une sélection de morceaux issus du patrimoine musical tunisien.

Des artistes tunisiens à l’honneur

La soirée réunira également :

* Habib Chenkawi, figure de la chanson populaire djerbienne,
* Houssem Chaker, dont la présence ajoutera une touche moderne et expressive,

le tout accompagné par l’orchestre du maestro Riadh Boudinar, garantissant un ensemble musical harmonieux et haut en couleur.

Clôture festive sur des rythmes disco

Pour terminer les célébrations en beauté, DJ Bach animera un show exclusif intitulé Disco Memories, avec une sélection des meilleurs titres disco qui enflammeront la piste de danse jusqu’aux premières heures de la nouvelle année.

Cette soirée artistique d’exception promet de satisfaire tous les goûts, en mariant sonorités orientales et arabes, rythmes tunisiens patrimoniaux et succès internationaux, pour une nuit vibrante d’émotions et de fête.


