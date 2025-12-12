توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وكالتي الأنباء التونسية والجزائرية

أبرمت وكالة تونس إفر ق ا للأنباء /وات/ ووكالة الأنباء الجزائر ة (واج)، اليوم الجمعة بتونس العاصمة، اتفاق ة شراكة وتعاون تهدف إلى "دعم التعاون الثنائي في مجال تبادل الأخبار والصور والمضام ن متعددة الوسائط".



ووقع الاتفاقية، التي تتضمن 15 بندا، وزيرا خارجيتي تونس والجزائر في إطار أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية المنعقدة بتونس العاصمة تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري والوزير الأوّل الجزائري سيفي غريب.



ووفق نص الاتفاقية، تمنح /وات/ و(واج) لبعضھما البعض "حق استقبال واستغلال الأخبار الواردة من كلتا الوكالت ن باللغات العرب ة والفرنس ة والإنجل ز ة". كما تفق الطرفان على تبادل المواد الإخبار ة المتصلة بالعمل الصحفي متعدد الوسائط (صورة، صوت، ف د و، الأنفوغراف ا).كما تولي الوكالتان "أھم ة خاصة في نشراتھما للأع اد والمناسبات الوطن ة الھامة لكلا البلد ن من ح ث التغط ة الإخبار ة".و تفق الطرفان على تعز ز التعاون من أجل "تثم ن البعد التار خي والأخوي المشترك ب ن وكالة الأنباء الجزائر ة ووكالة تونس إفر ق ا للأنباء إعلام ا عنطر ق مشار ع وبرامج عمل مشتركة تم الاتفاق عل ھا لاحقا".وتنص الاتفاقية كذلك على اتفاق /وات/ و(واج) على تعز ز التعاون التكنولوجي ب نھما خاصة في مجال تبادل الخبرات والتجارب، وكذلك تبادل المعلومات في جم ع الشؤون الفن ة، فضلا عن التعهد بتقد م التسھ لات والمساعدات، في حدود الإمكان، لمبعوث ھما الخاص ن ومراسل ھما في الجزائر وتونس لتمك نھما من الق ام بمھامھما في أحسنالظروف.ونصت الاتفاقية، في المادة 11 منها، على اتفاق الوكالتين على تبادل الز ارات والخبرات والتكو ن في المجالات الصحف ة والتقن ة والمعلومات ة والتوث ق ة، على أن تمتحد د شروط ھذا التبادل من ح ث ظروف الإقامة والنقل بالنسبة لكل بعثة على حدة بناء على اتفاق ب ن الطرف ن.وتقوم /وات/ و(واج) بالتنس ق في المحافل والمؤتمرات الإقل م ة والدول ة للھ ئات والاتحادات التي تنخرط ف ھا الوكالتان و تم التشاور و"تبادل وجھات النظر فيمجال اختصاصھما بما خدم مصلحة البلد ن الشق ق ن، تونس والجزائر والأھداف المشتركة للوكالت ن".وتدخل ھذه الاتفاق ة ح ز التنف ذ بمجرد توق عھا و" سرى مفعولھا لمدة ثلاثة سنوات وتجدد تلقائ ا لفترات مماثلة ما لم عرب أحد الطرف ن كتابة عن رغبته في إنھائھا.وكالة تونس إفريقيا للأنباء، التي تأسست يوم 1 جانفي 1961، "مرفق عمومي وتمثل المصدر الرسمي الأول للأخبار في تونس"، وتبث أكثر من 100 ألف برقية في السنة تشمل الاحداث الوطنية والعالمية وذلك بثلاث لغات (العربية والفرنسية والانجليزية). كما تنتج أكثر من 50 ألف صورة في السنة، وفق بيانات نشرتها الوكالة على موقعها الالكتروني.أما وكالة الأنباء الجزائرية فقد تم إنشاؤها في 1 ديسمبر 1961 بتونس إبان ثورة التحرير "لكي تكون لسان حال الثورة الجزائرية في الساحة الإعلامية الدولية"، قبل "انتقال مقرها إلى الجزائر غداة استرجاع السيادة الوطنية"، وهي "تمارس مهمة الخدمة العمومية"، وفق معطيات منشورة على الموقع الالكتروني للوكالة.