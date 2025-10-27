قرار إيقاف نشاط المنتدى التونسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر

توصّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عشية اليوم الاثنين، بإذن على عريضة صادر عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس، يقضي بتعليق نشاطه لمدة شهر، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، الذي أكّد أن المنتدى سيطعن في هذا القرار.وقال بن عمر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، " توصلنا عيشة اليوم بإذن على عريضة صادر عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس، يقضي بتعليق نشاط المنتدى لمدة شهر وذلك على خلفية بعض المخالفات الشكلية للمرسوم عدد88 المتعلق بالجمعيات تتعلق بالمطالبة بتقديم جملة من الوثائق على غرار محاضر جلسات وقائمة المنخرطين وغيرها، في أغلبها لا تتعلّق بالمسائل المالية للمنتدى ومدعّماتها ".