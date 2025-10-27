الكاف: يوم إعلامي حول آليات اختيار أصناف البذور الفلاحية الملائمة في مجال زراعة الحبوب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kef2017.jpg width=100 align=left border=0>

خصّص يوم إعلامي وتحسيسي انتظم، اليوم الاثنين، بمركز التدريب الفلاحي ببوليفة في ولاية الكاف، لتعريف مزارعي الحبوب بآليات اختيار أصناف البذور لزراعة الحبوب التي تتأقلم مع مناخ وتربة الجهة، وكذلك الحزمة الفنية المستوجبة في مجال استعمال الميكنة الفلاحية منذ انطلاق الموسم إلى نهايته.



وأكد المهندس الأوّل معز بن تمنصور المكوّن بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في الآلية الفلاحية بجوقار (زغوان)، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على أهمية موضوع هذا اليوم الإعلامي الذي يرمي الى تعريف الفلاحين بأصناف القمح والشعير التي تتأقلم مع تربة ومناخ جهة الكاف، وكيفية استعمال مختلف الآلات الفلاحية، وطرق تعديلها خاصة عند الحراثة والزراعة، بهدف تحقيق نمو متجانس وسريع للنباتات، والتخفيف من استعمال الأسمدة الكيميائية طيلة الموسم، وضمان تحقيق انتاج جيّد.





كما مثل هذا اليوم مناسبة للإجابة عن استفسارات الفلاحين حول مختلف العمليات الزراعية التي يجب القيام بها، وطريقة إنجازها في إطار الحرص على تحسيس المزارعين بكل المستجدات الحاصلة في قطاع الحبوب، واستغلال الظروف المناخية والتربة لتحقيق النتائج المرجوة في مجال إنتاج الحبوب في ولاية الكاف.



يذكر أنّه تمت برمجة حوالي 228 ألف هكتار في مجال الزراعات الكبرى بولاية الكاف خلال الموسم الفلاحي الجديد، منها 200 الف هكتار مخصصة لزراعة الحبوب والبقية موزعة بين الاعلاف والبقوليات.