Babnet   Latest update 23:24 Tunis

الكاف: يوم إعلامي حول آليات اختيار أصناف البذور الفلاحية الملائمة في مجال زراعة الحبوب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kef2017.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 22:19 قراءة: 0 د, 46 ث
      
خصّص يوم إعلامي وتحسيسي انتظم، اليوم الاثنين، بمركز التدريب الفلاحي ببوليفة في ولاية الكاف، لتعريف مزارعي الحبوب بآليات اختيار أصناف البذور لزراعة الحبوب التي تتأقلم مع مناخ وتربة الجهة، وكذلك الحزمة الفنية المستوجبة في مجال استعمال الميكنة الفلاحية منذ انطلاق الموسم إلى نهايته.

وأكد المهندس الأوّل معز بن تمنصور المكوّن بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في الآلية الفلاحية بجوقار (زغوان)، في تصريح  لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على أهمية موضوع هذا اليوم الإعلامي الذي يرمي الى تعريف الفلاحين بأصناف القمح والشعير التي تتأقلم مع تربة ومناخ جهة الكاف، وكيفية استعمال مختلف الآلات الفلاحية، وطرق تعديلها خاصة عند الحراثة والزراعة، بهدف  تحقيق نمو متجانس وسريع للنباتات، والتخفيف من استعمال الأسمدة الكيميائية طيلة الموسم، وضمان تحقيق انتاج جيّد. 

كما مثل هذا اليوم مناسبة للإجابة عن استفسارات الفلاحين حول مختلف العمليات الزراعية التي يجب القيام بها، وطريقة إنجازها في إطار الحرص على تحسيس  المزارعين  بكل المستجدات الحاصلة في قطاع الحبوب، واستغلال الظروف المناخية والتربة لتحقيق النتائج المرجوة في مجال إنتاج الحبوب  في ولاية الكاف.

يذكر أنّه تمت برمجة حوالي 228 ألف هكتار في مجال الزراعات الكبرى بولاية الكاف خلال الموسم الفلاحي الجديد،  منها 200 الف هكتار مخصصة لزراعة الحبوب والبقية موزعة بين الاعلاف والبقوليات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317413


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أوكتوبر 2025 | 5 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:05
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet23°
18° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-18
24°-16
27°-17
26°-19
26°-18
  • Avoirs en devises
    24807,8

  • (27/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41093 DT        1$ =2,93800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/10)   1169,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    