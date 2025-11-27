Babnet   Latest update 16:18 Tunis

وزارة البيئة: تركيز 850 نقطة اضاءة مقتصدة للطاقة بمدينة القيروان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/680ba9d2d357b0.10272466_ngfphliqojkem.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 15:09
      
تم تركيز 850 نقطة اضاءة مقتصدة للطاقة على امتداد 25 كيلومتر، من الطرقات والأنهج بمدينة القيروان، ممّا مكنت من توفير 110 آلاف دينار سنويا للبلدية واقتصاد نحو 418 ميغاواط في السنة.

ومكن مشروع البصمة البيئية والنجاعة الطاقية خلال نوفمبر 2025، من تكوين وتعزيز قدرات أكثر من 100 منتفع من العملة المكلفين بالإنارة وإطارات البلدية والمجتمع المدني إلى جانب عدد من الصحفيين والاتصاليين، حول الانتقال الطاقي.



وتمّ خلال سنة 2025، رفع حوالي 200 ألف متر مكعب من نفايات البناء بمختلف ولايات الجمهورية، منها 25 ألف م3 بولاية القيروان.

وجاري حاليا بالتنسيق بين وزارة البيئة وولاية القيروان، مواصلة انجاز مشروع القيروان مدينة مستديمة من خلال النجاعة الطاقية بالتعاون مع بلدية القيروان وصندوق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمركز التقنّي لمواد البناء والخزف والبلور.

واكدت وزارة البيئة في بلاغ صادر عنها، امس الاربعاء، التنسيق مع 16 ولاية لانجاز برنامج البصمة البيئية والتوسيع بشبكة المدارس المستديمة.


