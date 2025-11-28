Babnet   Latest update 10:33 Tunis

6205 خدمة وقائية قدّمتها وحدات الحماية المدنيّة خلال شهر أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69296248280167.28750246_fpmlieohgkqjn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 09:49 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قدّمت وحدات الحماية المدنية خلال شهر أكتوبر المنقضي 6205 خدمات وقائية، وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة فايس بوك.

تفاصيل الخدمات الوقائية المسجّلة


* الزيارات الاستطلاعية: 107 زيارات

* الزيارات الوقائية: 2317 زيارة
* العمليات البيضاء: 213 عملية
* الحراسة الوقائية: 412 عملية
* شهادات الوقاية المسلّمة: 1304 شهادات
* شهائد ومخططات النجدة والإنقاذ: 1074
* دراسة المشاريع الجديدة: 724 مشروعاً


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319348


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:11
05:39
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
17°-11
19°-11
18°-11
19°-12
  • Avoirs en devises
    24841,2

  • (27/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41331 DT        1$ =2,94916 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*