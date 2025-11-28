6205 خدمة وقائية قدّمتها وحدات الحماية المدنيّة خلال شهر أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69296248280167.28750246_fpmlieohgkqjn.jpg width=100 align=left border=0>

قدّمت وحدات الحماية المدنية خلال شهر أكتوبر المنقضي 6205 خدمات وقائية، وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة فايس بوك.



تفاصيل الخدمات الوقائية المسجّلة





* الزيارات الاستطلاعية: 107 زيارات



* الزيارات الوقائية: 2317 زيارة

* العمليات البيضاء: 213 عملية

* الحراسة الوقائية: 412 عملية

* شهادات الوقاية المسلّمة: 1304 شهادات

* شهائد ومخططات النجدة والإنقاذ: 1074

* دراسة المشاريع الجديدة: 724 مشروعاً 107 زيارات2317 زيارة213 عملية412 عملية1304 شهادات1074724 مشروعاً