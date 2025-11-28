6205 خدمة وقائية قدّمتها وحدات الحماية المدنيّة خلال شهر أكتوبر
قدّمت وحدات الحماية المدنية خلال شهر أكتوبر المنقضي 6205 خدمات وقائية، وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة فايس بوك.
تفاصيل الخدمات الوقائية المسجّلة
* الزيارات الاستطلاعية: 107 زيارات
* الزيارات الوقائية: 2317 زيارة
* العمليات البيضاء: 213 عملية
* الحراسة الوقائية: 412 عملية
* شهادات الوقاية المسلّمة: 1304 شهادات
* شهائد ومخططات النجدة والإنقاذ: 1074
* دراسة المشاريع الجديدة: 724 مشروعاً
