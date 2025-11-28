كأس العرب قطر 2025: منافسات قوية وطموحات كبيرة في نسخة بطابع مونديالي

تستعد المنتخبات العربية لانطلاق منافسات كأس العرب قطر 2025 مطلع ديسمبر، في نسخة تحمل طابعا موندياليا بامتياز، بعد ضمان سبعة منتخبات عربية تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2026، مع إمكانية ارتفاع العدد في حال نجاح المنتخب العراقي في بلوغ المونديال عبر الملحق.



نسخة استثنائية وتنافس مرتقب



قطر.. طموح اللقب على أرض المونديال



الجزائر.. دفاع عن اللقب بطموحات كبيرة



المغرب.. عودة بطموح التتويج



السعودية.. بحث عن اللقب الثالث



الأردن.. مشاركة تاريخية وطموح عربي



مصر.. بحث عن تتويج ثانٍ



العراق.. حامل الرقم القياسي والطموح المتجدد



طريق صعب ومفاجآت واردة



وتعد البطولة في نسختها الحادية عشرة واحدة من أقوى النسخ، بالنظر إلى جاهزية المنتخبات المشاركة التي أنهت مؤخرا مشاركتها في التصفيات العالمية، ما يرفع من سقف المنافسة على منصة التتويج.ويأتي، وصيف النسخة السابقة والمتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب قطر وفلسطين وسوريا، ضمن أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، بعد تأكيد جاهزيته القارية بحجز بطاقة الترشح للمونديال. وقد وجّه المدرب سامي الطرابلسي الدعوة لعدد من العناصر البارزة، أبرزهاويُعدالمستضيف أحد أبرز المرشحين للتتويج، خاصة وأنه يدخل البطولة بسجل قوي بعد تتويجه بلقبيوتأهله إلى كأس العالم 2026. وسيخوض “الأدعم” المنافسات بقيادة الإسباني، باحثا عن اللقب الأول في تاريخه.ويسعىبطل النسخة الماضية إلى الاحتفاظ بالكأس، حين يدخل منافسات المجموعة الرابعة التي تضم العراق والبحرين والسودان. ويدعم المدرب مجيد بوقرة قائمته بلاعبين سبق لهم التتويج، مثلويطمحفي إحراز اللقب الثاني في تاريخه، بعد خروجه من ربع نهائي النسخة الماضية أمام الجزائر. ويخوض منافسات المجموعة الثانية إلى جانب السعودية وعمان وجزر القمر بقيادة المدرب، مستعينا بعناصر بارزة مثلويدخلالبطولة بطموحات كبيرة، بعد تأهله إلى كأس العالم، معتمدا على تشكيلته الأساسية التي تضمونواف العقيدي وغيرهما. ويسعى “الأخضر” لحصد لقبه الثالث بعد تتويجي 1998 و2002.ويحمل، وصيف بطل آسيا 2023 والمتأهل إلى المونديال لأول مرة في تاريخه، آمالا كبيرة للذهاب بعيدا في البطولة، معتمدا على مجموعة متميزة تضموغيرهما.ويعودللمنافسة على لقب ثانٍ بعد تتويج 1992، بقيادة المدرب حلمي طولان وبقائمة تضم، ساعيا لتعويض خروجه في النسخة الماضية بالمركز الرابع.ويملك، صاحب أربعة ألقاب عربية، أسهما كبيرة في المنافسة على اللقب وهو يخوض منافسات المجموعة الرابعة. واعتمد المدرب الأستراليعلى عناصر بارزة تألقت في التصفيات مثلورغم الترشيحات النظرية، يبقى الطريق نحو منصة التتويج مفتوحا أمام المفاجآت، في ظل تقارب مستويات المنتخبات المشاركة وجاهزيتها العالية، ما يجعل نسخة قطر 2025 مرشحة لتكون إحدى أقوى النسخ في تاريخ البطولة.