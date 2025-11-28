كأس العرب قطر 2025: منافسات قوية وطموحات كبيرة في نسخة بطابع مونديالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69297caf2aff89.79082200_fimgphqjolekn.jpg width=100 align=left border=0>
تستعد المنتخبات العربية لانطلاق منافسات كأس العرب قطر 2025 مطلع ديسمبر، في نسخة تحمل طابعا موندياليا بامتياز، بعد ضمان سبعة منتخبات عربية تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2026، مع إمكانية ارتفاع العدد في حال نجاح المنتخب العراقي في بلوغ المونديال عبر الملحق.
نسخة استثنائية وتنافس مرتقب
وتعد البطولة في نسختها الحادية عشرة واحدة من أقوى النسخ، بالنظر إلى جاهزية المنتخبات المشاركة التي أنهت مؤخرا مشاركتها في التصفيات العالمية، ما يرفع من سقف المنافسة على منصة التتويج.
ويأتي المنتخب التونسي
، وصيف النسخة السابقة والمتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب قطر وفلسطين وسوريا، ضمن أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، بعد تأكيد جاهزيته القارية بحجز بطاقة الترشح للمونديال. وقد وجّه المدرب سامي الطرابلسي الدعوة لعدد من العناصر البارزة، أبرزها فرجاني ساسي
وإسماعيل الغربي
.
قطر.. طموح اللقب على أرض المونديال
ويُعد المنتخب القطري
المستضيف أحد أبرز المرشحين للتتويج، خاصة وأنه يدخل البطولة بسجل قوي بعد تتويجه بلقبي كأس آسيا 2019 و2023
وتأهله إلى كأس العالم 2026. وسيخوض “الأدعم” المنافسات بقيادة الإسباني جولين لوبيتيغي
، باحثا عن اللقب الأول في تاريخه.
الجزائر.. دفاع عن اللقب بطموحات كبيرة
ويسعى المنتخب الجزائري
بطل النسخة الماضية إلى الاحتفاظ بالكأس، حين يدخل منافسات المجموعة الرابعة التي تضم العراق والبحرين والسودان. ويدعم المدرب مجيد بوقرة قائمته بلاعبين سبق لهم التتويج، مثل ياسين إبراهيمي
وعادل بولبينة
.
المغرب.. عودة بطموح التتويج
ويطمح المنتخب المغربي
في إحراز اللقب الثاني في تاريخه، بعد خروجه من ربع نهائي النسخة الماضية أمام الجزائر. ويخوض منافسات المجموعة الثانية إلى جانب السعودية وعمان وجزر القمر بقيادة المدرب طارق السكتيوي
، مستعينا بعناصر بارزة مثل عبد الرزاق حمد الله
وأشرف بن شرقي
.
السعودية.. بحث عن اللقب الثالث
ويدخل المنتخب السعودي
البطولة بطموحات كبيرة، بعد تأهله إلى كأس العالم، معتمدا على تشكيلته الأساسية التي تضم سالم الدوسري
ونواف العقيدي وغيرهما. ويسعى “الأخضر” لحصد لقبه الثالث بعد تتويجي 1998 و2002.
الأردن.. مشاركة تاريخية وطموح عربي
ويحمل المنتخب الأردني
، وصيف بطل آسيا 2023 والمتأهل إلى المونديال لأول مرة في تاريخه، آمالا كبيرة للذهاب بعيدا في البطولة، معتمدا على مجموعة متميزة تضم يزن النعيمات
وأحمد العرسان
وغيرهما.
مصر.. بحث عن تتويج ثانٍ
ويعود المنتخب المصري
للمنافسة على لقب ثانٍ بعد تتويج 1992، بقيادة المدرب حلمي طولان وبقائمة تضم أكرم توفيق
ومحمد مجدي
ومحمد النني
، ساعيا لتعويض خروجه في النسخة الماضية بالمركز الرابع.
العراق.. حامل الرقم القياسي والطموح المتجدد
ويملك المنتخب العراقي
، صاحب أربعة ألقاب عربية، أسهما كبيرة في المنافسة على اللقب وهو يخوض منافسات المجموعة الرابعة. واعتمد المدرب الأسترالي غراهام أرنولد
على عناصر بارزة تألقت في التصفيات مثل أيمن حسين
ومهند علي
.
طريق صعب ومفاجآت واردة
ورغم الترشيحات النظرية، يبقى الطريق نحو منصة التتويج مفتوحا أمام المفاجآت، في ظل تقارب مستويات المنتخبات المشاركة وجاهزيتها العالية، ما يجعل نسخة قطر 2025 مرشحة لتكون إحدى أقوى النسخ في تاريخ البطولة.
