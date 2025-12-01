مصر والكويت في اختبار جدّي لافتتاح مشوارهما ضمن المجموعة الثالثة لكأس العرب قطر 2025
يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكويتي غدا الثلاثاء على ملعب لوسيل، في مواجهة قوية لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب قطر 2025، التي تضم أيضا الإمارات والأردن. ويسعى المنتخبان إلى تحقيق بداية موفّقة وحصد أول ثلاث نقاط لضمان حضور تنافسي قوي في بقية مشوار الدور الأول.
الحضور السادس لمصر وطموح المنافسة على اللقب
يشارك المنتخب المصري في البطولة للمرة السادسة، وقد توّج بلقب نسخة 1992 وبلغ الدور نصف النهائي في مناسبتين، آخرهما في قطر 2021 حين أنهى مشاركته رابعا بعد خسارته أمام قطر بركلات الترجيح في مباراة الترتيب.
ويقود المدرب حلمي طولان مجموعة تضم لاعبين ذوي خبرة على غرار محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، وأكرم توفيق ومحمد شريف وعمرو السولية.
ويفتقد "الفراعنة" عدة أسماء بارزة أهمها محمد صلاح وعمر مرموش بسبب التزامات أنديتهم الأوروبية، إضافة إلى التحضيرات لكأس أمم إفريقيا التي تنطلق يوم 21 ديسمبر بالمغرب.
الكويت… حضور متجدد ورغبة في صناعة إنجاز تاريخييشارك المنتخب الكويتي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، ويطمح هذه المرة إلى نيل اللقب لأول مرة. وقد تأهل إلى نهائيات قطر 2025 بعد فوزه على موريتانيا بثنائية نظيفة في التصفيات.
وتحت قيادة البرتغالي هيليو سوزا، ظهر "الأزرق" بصورة طيبة، ويعوّل على عدد من لاعبيه البارزين مثل محمد دحام مسجل هدف التأهل، ويوسف ناصر صاحب الخبرة الكبيرة، والحارس خالد الرشيدي.
