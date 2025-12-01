مصر والكويت في اختبار جدّي لافتتاح مشوارهما ضمن المجموعة الثالثة لكأس العرب قطر 2025

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكويتي غدا الثلاثاء على ملعب لوسيل، في مواجهة قوية لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب قطر 2025، التي تضم أيضا الإمارات والأردن. ويسعى المنتخبان إلى تحقيق بداية موفّقة وحصد أول ثلاث نقاط لضمان حضور تنافسي قوي في بقية مشوار الدور الأول.



الحضور السادس لمصر وطموح المنافسة على اللقب



الكويت… حضور متجدد ورغبة في صناعة إنجاز تاريخي



مواجهة منتظرة وحضور جماهيري مرتقب



يشارك المنتخب المصري في البطولة للمرة السادسة، وقد توّج بلقب نسخة 1992 وبلغ الدور نصف النهائي في مناسبتين، آخرهما في قطر 2021 حين أنهى مشاركته رابعا بعد خسارته أمام قطر بركلات الترجيح في مباراة الترتيب.ويقود المدربمجموعة تضم لاعبين ذوي خبرة على غرارلاعب الجزيرة الإماراتي، وويفتقد "الفراعنة" عدة أسماء بارزة أهمهابسبب التزامات أنديتهم الأوروبية، إضافة إلى التحضيرات لكأس أمم إفريقيا التي تنطلق يوم 21 ديسمبر بالمغرب.يشارك المنتخب الكويتي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، ويطمح هذه المرة إلى نيل اللقب لأول مرة. وقد تأهل إلى نهائيات قطر 2025 بعد فوزه على موريتانيا بثنائية نظيفة في التصفيات.وتحت قيادة البرتغالي، ظهر "الأزرق" بصورة طيبة، ويعوّل على عدد من لاعبيه البارزين مثلمسجل هدف التأهل، وصاحب الخبرة الكبيرة، والحارستعد المباراة من أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية، حيث ينتظر حضور جماهيري كبير من الجانبين. ويملك المنتخب المصري أفضلية تاريخية طفيفة بفوز واحد مقابل فوز للكويت في مواجهتيهما السابقتين ضمن كأس العرب (1992 و1998).