Babnet   Latest update 10:12 Tunis

مصر والكويت في اختبار جدّي لافتتاح مشوارهما ضمن المجموعة الثالثة لكأس العرب قطر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692d54472aa068.00114015_mkhpjloingfqe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 09:38 قراءة: 1 د, 15 ث
      
يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكويتي غدا الثلاثاء على ملعب لوسيل، في مواجهة قوية لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب قطر 2025، التي تضم أيضا الإمارات والأردن. ويسعى المنتخبان إلى تحقيق بداية موفّقة وحصد أول ثلاث نقاط لضمان حضور تنافسي قوي في بقية مشوار الدور الأول.

الحضور السادس لمصر وطموح المنافسة على اللقب


يشارك المنتخب المصري في البطولة للمرة السادسة، وقد توّج بلقب نسخة 1992 وبلغ الدور نصف النهائي في مناسبتين، آخرهما في قطر 2021 حين أنهى مشاركته رابعا بعد خسارته أمام قطر بركلات الترجيح في مباراة الترتيب.

ويقود المدرب حلمي طولان مجموعة تضم لاعبين ذوي خبرة على غرار محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، وأكرم توفيق ومحمد شريف وعمرو السولية.
ويفتقد "الفراعنة" عدة أسماء بارزة أهمها محمد صلاح وعمر مرموش بسبب التزامات أنديتهم الأوروبية، إضافة إلى التحضيرات لكأس أمم إفريقيا التي تنطلق يوم 21 ديسمبر بالمغرب.

الكويت… حضور متجدد ورغبة في صناعة إنجاز تاريخي

يشارك المنتخب الكويتي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، ويطمح هذه المرة إلى نيل اللقب لأول مرة. وقد تأهل إلى نهائيات قطر 2025 بعد فوزه على موريتانيا بثنائية نظيفة في التصفيات.
وتحت قيادة البرتغالي هيليو سوزا، ظهر "الأزرق" بصورة طيبة، ويعوّل على عدد من لاعبيه البارزين مثل محمد دحام مسجل هدف التأهل، ويوسف ناصر صاحب الخبرة الكبيرة، والحارس خالد الرشيدي.

مواجهة منتظرة وحضور جماهيري مرتقب

تعد المباراة من أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية، حيث ينتظر حضور جماهيري كبير من الجانبين. ويملك المنتخب المصري أفضلية تاريخية طفيفة بفوز واحد مقابل فوز للكويت في مواجهتيهما السابقتين ضمن كأس العرب (1992 و1998).


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319507


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 ديسمبر 2025 | 10 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:13
05:42
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet18°
12° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
18°-10
20°-11
16°-11
13°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :