سموتريتش: لم يكن تصريحي بشأن السعودية موفقا وأنا آسف للإهانة التي سببتها.. أتوقع ألا يضرونا

قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس اعتذاره من المملكة العربية السعودية بعد تصريح مهين بحقها.



وعبر حسابه على منصة "إكس"، كتب سموتريتش: "لم يكن تصريحي بشأن السعودية موفقا بالتأكيد وأنا آسف للإهانة التي سببتها".



وأضاف: "ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، أتوقع من السعوديين ألا يضرونا وألا ينكروا تراث وتقاليد وحقوق الشعب اليهودي في وطنه التاريخي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وأن يقيموا السلام الحقيقي معنا".وجاء ذلك بعد غضب كبير أثاره وزير المالية الإسرائيلية إثر تصريح قال فيه: "إذا قالت لنا السعودية: تطبيع مقابل دولة فلسطينية، أيها الأصدقاء، لا شكرا. استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية".وفي إطار قضية ضم الضفة لإسرائيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل ستفقد جميع أشكال الدعم الأمريكي إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية.وأكد ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" أجريت في الخامس عشر من أكتوبر ونشرت اليوم، وتناولت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أمريكية، أنه لن يسمح بأي تحرك نحو الضم، قائلا: "لن يحدث ذلك. لن يحدث. لن يحدث لأنني أعطيت كلمتي للدول العربية، ولا يمكن القيام بذلك الآن. لقد حظينا بدعم عربي كبير، ولن يحدث لأنني قطعت وعدا لتلك الدول. وإذا أقدمت إسرائيل على ذلك، فستفقد كل دعمها من الولايات المتحدة".كما حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق من أن تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون ضم الضفة الغربية قد يعرض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر، ويقوض الجهود الأمريكية لتنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب.وفي تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته واشنطن متوجها إلى إسرائيل، قال روبيو إن إدارة ترامب "لا تؤيد اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن "هناك احتمالا حقيقيا لأن تعرقل هذه الخطوة جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم.. المضي في هذا المسار الآن سيكون ذا أثر عكسي ولن يخدم الأهداف المشتركة بين واشنطن وتل أبيب".وفي موازاة ذلك، عبر جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، عن استيائه الشديد من تصويت الكنيست، قائلا إنه "شعر بالخداع" بعد أن قيل له إن الخطوة "رمزية فقط".وأضاف فانس في تصريحات صحفية: "كان الأمر غريبا جدا، وشعرت بالحيرة الشديدة. أخبرت مرارا أن التصويت رمزي ولا يقصد به سوى كسب نقاط سياسية داخلية. إذا كان ذلك صحيحا، فهو تصرف غبي حقا، وأنا مستاء منه".وكانت الهيئة العامة للكنيست أقرت في القراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضٍ في الضفة الغربية، قدمه النائب آفي ماعوز، بعد تصويت 25 نائبا لصالحه مقابل 24 معارضا.