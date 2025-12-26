Babnet   Latest update 15:30 Tunis

نجم المتلوي يضم اللاعب رائد الفادع الى صفوفه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694e99929c3c14.15350116_emqnikhfolpgj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Decembre 2025 - 15:18 قراءة: 0 د, 42 ث
      
عزّز النجم الرياضي بالمتلوي صفوفه باللاعب رائد الفادع، ليكون ثاني الانتدابات الى جانب متوسط الميدان السينيغالي شريف بوديان خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفق ما أورده الناطق الرسمي باسم فريق نجم المناجم الباهي الديناري في تصريحه لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة.
ويستأنف الفادع (28 سنة) الذي يشغل خطة ظهير أيمن تجربته بالبطولة التونسية اثر فكّ ارتباطه بالترجي الرياضي التونسي في جويلية الفارط.
يشار الى ان الفادع، الذي تقمّص الوان المنتخب الوطني التونسي في الاصناف الشابة، كان قد خاض تجربة سابقة في الترجي الرياضي الجرجيسي في نطاق الاعارة من الترجي الرياضي التونسي.

واضاف المصدر ذاته ان فريق الجنوب الغربي قد فسخ عقود كل من المهاجم الكاميروني فرناند إكسافيي والجناح الايسر زياد بن سالم والجناح الايمن سامح بوحاجب.

وكان نجم المتلوي قد اجرى تربصا بجرجيس من 19 إلى 24 ديسمبر الجاري، تخللته مباراة ودية أمام ترجي المكان، إنتهت بانتصار المحللين بنتيجة 2-1.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320904

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Angola CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Egypte CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Zambie CAN 2025 - Comores CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Maroc CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 ديسمبر 2025 | 6 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:27
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
17°-11
18°-11
17°-10
17°-9
  • Avoirs en devises 25464,7
  • (25/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (25/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026