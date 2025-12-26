نجم المتلوي يضم اللاعب رائد الفادع الى صفوفه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694e99929c3c14.15350116_emqnikhfolpgj.jpg width=100 align=left border=0>

عزّز النجم الرياضي بالمتلوي صفوفه باللاعب رائد الفادع، ليكون ثاني الانتدابات الى جانب متوسط الميدان السينيغالي شريف بوديان خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفق ما أورده الناطق الرسمي باسم فريق نجم المناجم الباهي الديناري في تصريحه لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة.

ويستأنف الفادع (28 سنة) الذي يشغل خطة ظهير أيمن تجربته بالبطولة التونسية اثر فكّ ارتباطه بالترجي الرياضي التونسي في جويلية الفارط.

يشار الى ان الفادع، الذي تقمّص الوان المنتخب الوطني التونسي في الاصناف الشابة، كان قد خاض تجربة سابقة في الترجي الرياضي الجرجيسي في نطاق الاعارة من الترجي الرياضي التونسي.





واضاف المصدر ذاته ان فريق الجنوب الغربي قد فسخ عقود كل من المهاجم الكاميروني فرناند إكسافيي والجناح الايسر زياد بن سالم والجناح الايمن سامح بوحاجب.



