لابيد يطالب سموتريتش بالاعتذار للسعودية بعد تصريحات مسيئة

Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 14:37
      
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى تقديم اعتذار رسمي للمملكة العربية السعودية، على خلفية تصريحات اعتبرها "مهينة" وتسيء لفرص التوصل إلى اتفاق تطبيع بين الجانبين.

وقال لابيد في منشور عبر منصة "إكس" إن أعضاء الحكومة الحالية "يُطلقون تصريحات مؤذية بدلا من العمل على تعزيز اتفاقيات من شأنها تغيير وجه الشرق الأوسط"، مؤكدا أن هذا النهج لا يخدم مصالح إسرائيل الاستراتيجية، وداعيا سموتريتش إلى الاعتذار.



وفي منشور آخر باللغة العربية، قال لابيد: "لأصدقائنا في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط، سموتريتش لا يمثّل دولة إسرائيل".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال سموتريتش، في تعليق مثير للجدل، إنه لن يوافق على أي اتفاق تطبيع إذا كان مشروطا بإقامة دولة فلسطينية، مضيفا: "إذا قالت لنا السعودية: تطبيع مقابل دولة فلسطينية، أيها الأصدقاء، لا شكرا. استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية".

وقد أثارت هذه التصريحات موجة انتقادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها، لما اعتُبر إساءة مباشرة للمملكة العربية السعودية واستخفافا بالجهود الدبلوماسية الإقليمية.


