إصابات في حادث انقلاب حافلة تقلّ عمّالاً بولاية بنزرت

Publié le Vendredi 24 Octobre 2025
      
أكد علية البجاوي، النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة، تعرض عدد من عمّال أحد المصانع بمدينة ماطر من ولاية بنزرت لحادث انقلاب حافلة كانت تقلّهم على مستوى منطقة وادي الزيتون بغزالة، وذلك في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وأوضح البجاوي أن الحادث أسفر عن إصابة حوالي 50 شخصاً، تم نقل 22 منهم إلى مستشفيات الجهة لتلقي العلاج اللازم، في حين غادر باقي المصابين المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية.



وبيّن أن فقدان السائق السيطرة على الحافلة كان السبب الرئيسي في الحادث، مشيراً إلى أن السائق تم توظيفه منذ فترة قصيرة ولا يمتلك دراية كافية بطبيعة الطرقات في مناطق سجنان وغزالة وجومين، وهو ما أدى إلى انقلاب الحافلة.


