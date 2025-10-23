قابس: أحكام قضائية في قضايا مرتبطة بأحداث المجمع الكيميائي والتعدي على المستودع البلدي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، الأستاذ منير عدوني، أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقابس أصدرت فجر اليوم الخميس مجموعة من الأحكام القضائية بخصوص القضايا المرتبطة بالأحداث الأخيرة المتعلّقة بالمجمع الكيميائي التونسي.



وأوضح عدوني، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أنّ المحكمة قرّرت تأجيل النظر إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل في ملفات 4 متهمين، فيما قضت بتخطئة متهميْن آخرين بمبلغ 500 دينار لكل منهما والإفراج عنهما.









وأضاف رئيس الفرع الجهوي للمحامين أنّ المحكمة نظرت أيضا في قضية منفصلة تتعلق بـ سرقة المستودع البلدي بقابس، حيث تراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى لفائدة عدد من المتهمين، والسجن لمدة 6 أشهر لاثنين منهم، إضافة إلى الحكم بالسجن لمدة سنة ضد متهم آخر. وأضاف رئيس الفرع الجهوي للمحامين أنّ المحكمة نظرت أيضا في قضية منفصلة تتعلق بـ، حيث تراوحت الأحكام بين، و، إضافة إلى