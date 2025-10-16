Babnet   Latest update 19:54 Tunis

مشروع قانون المالية 2026 يقرّ إجراءات دعم استثنائية لفائدة ثلاث مؤسسات عمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f13e3055a520.85551507_kgjpnfmoqilhe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 19:48 قراءة: 1 د, 23 ث
      
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مجموعة من الإجراءات الرامية إلى دعم ثلاث مؤسسات عمومية كبرى تواجه صعوبات مالية وهي: شركة فسفاط قفصة، والديوان التونسي للتجارة، والشركة التونسية للسكر، وفق ما ورد في نص المشروع الذي تحصّلت عليه «وات».

إعفاءات جبائية وجمركية لفائدة شركة فسفاط قفصة


ينص الفصل 41 من المشروع على تمكين شركة فسفاط قفصة من الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند توريد المعدات والتجهيزات والمواد والعربات التابعة للمصلحة والضرورية لنشاطها.

كما يشمل الإجراء توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية اللازمة لنشاط الشركة، على أن تتحصّل مسبقاً على شهادة جبائية مسلّمة من المصالح المختصة عند الشراء من السوق المحلية، بناءً على فاتورة مؤشَّر عليها من الوزارة المشرفة على القطاع.

ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركة ومساعدتها على استعادة قدرتها التشغيلية والإنتاجية في واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

تسوية الوضعية المالية للديوان التونسي للتجارة

يتضمّن المشروع أيضاً إجراءً خاصاً بـالديوان التونسي للتجارة، يتمثل في الترخيص للوزير المكلف بالمالية، بصفته ممثلاً للدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمته والمتمثلة في:

* المعاليم الديوانية،
* فوائض التأخير،
* الخطايا المالية.

وتشمل هذه المستحقات التصاريح الديوانية المبسّطة غير المسوّاة قبل 1 جانفي 2025 والمتعلقة بعمليات توريد أنجزها الديوان.
ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في تحسين توازناته المالية ودعم دوره التعديلي والخدماتي في تأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية.

إعفاءات مالية لفائدة الشركة التونسية للسكر

وفي ما يتعلق بـالشركة التونسية للسكر، نص مشروع القانون على الترخيص لوزير المالية، بصفته ممثلاً للدولة، في التخلي عن فوائض التأخير والخطايا الجبائية المثقلة والمستوجبة على الشركة، بقيمة جملية قدرها 2,757,338 دينار.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الشركة من استعادة توازنها المالي وضمان استمرارية نشاطها الحيوي في مجال الصناعات الغذائية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316757


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 16 أوكتوبر 2025 | 24 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-19
25°-18
22°-19
22°-18
25°-17
  • Avoirs en devises
    24590,4

  • (16/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41234 DT        1$ =2,95088 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/10)   1046,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    