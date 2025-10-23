ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين في بودابست

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر يوم الخميس، أنه ألغى لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الهنغارية بودابست.



وقال ترامب عن إلغاء لقائه مع بوتين خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو في البيت الأبيض: "تكوّن لدي انطباع بأننا لن نصل إلى الهدف المرجو.. لكننا سنلتقي في المستقبل".



وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يأمل ألا تستمر العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا لفترة طويلة.وصرح ترامب تعليقا على العقوبات على أكبر شركتي نفط في روسيا: "شعرت أن الوقت قد حان وقد انتظرنا طويلا".وأفاد في تصريحاته بأنه "ما زال يشعر بأن بوتين مستعد للسلام".وبخصوص مسألة توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا قال ترامب: "لا أعتقد أن الصواريخ ضرورية في الوقت الحالي.. تعلم استخدامها يستغرق ستة أشهر على الأقل وعادة ما يستغرق عاما.. إنه سلاح قوي جدا ودقيق للغاية وربما هذا ما يجعله معقدا للغاية.. نحن فقط نعرف كيف نستخدم صواريخ "توماهوك" ولن نعلّم آخرين".وأردف الرئيس الأمريكي بالقول إن "أوكرانيا تستخدم صواريخ أوروبية لضرب عمق الأراضي الروسية".وذكر ترامب أنه على طرفي النزاع في أوكرانيا التوقف عند الخطوط الحالية ووقف العمليات القتالية، مبينا أنه ليس سعيدا بتطورات الأحداث بين روسيا وأوكرانيا وأن الحلفاء في الناتو يشاطرونه موقفه.وجاء إعلان ترامب رغم تأكيد وزير خارجية هنغاريا أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيعقد، مشيرا إلى أن السؤال الوحيد بشأن القمة الروسية الأمريكية هو متى؟.وعقب محادثات في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال وزير الخارجية بيتر سيارتو في مقابلة مع قناة التلفزيون الهنغارية "إم 1": "الأمريكيون لم يتخلوا عن قمة السلام، والسؤال الوحيد المتعلق بهذا الأمر هو توقيت القمة".وأضاف: "قال روبيو بوضوح إنهم يرغبون في تنظيم هذه القمة، ولكن يجب أن تسفر عن نتائج حقيقية مشجعة للجميع ويمكن أن تجلب السلام المستدام على المدى الطويل إلى أوروبا الوسطى".وأوضح أن "المسألة ليست مسألة الرغبة في عقد قمة سلام"، مشيرا إلى أن "هذا يعد خبرا سارا لكل من يؤيد السلام، وخبرا سيئا لكل من يؤيد الحرب".كما أكد أيضا أن اجتماعه مع روبيو جرى "في جو رائع واستمر لفترة أطول من المخطط له".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، معلقا على الوضع المحيط بالقمة الروسية الأمريكية، بأن قرار عقدها قد يتخذ خلال يومين.