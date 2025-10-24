Babnet   Latest update 23:12 Tunis

توزر: تظاهرات ثقافية متنوعة تؤثث عطلة نصف الثلاثي الأول في ولاية توزر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6182382c943545.63710796_pqgnljkhmoief.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 23:12 قراءة: 1 د, 37 ث
      
تؤثث تظاهرات ثقافية متنوعة جهوية ووطنية ودولية أجواء ولاية توزر خلال عطلة نصف الثلاثي الأول، ينتظر أن تمتد على كامل مناطق الولاية تجمع شتى أصناف الفنون والأنشطة الثقافية الموجهة للأطفال والكهول وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية رانية العابد وات.
وبينت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر رانية العابد أن ملتقى الجنوب للمسرح في دورته الأولى الذي يقام ضمن التظاهرة الكبرى "المهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الابداع" يفتتح هذه الحركية الثقافية المرتقبة والذي انطلق صباح الجمعة من العاصمة لتصل مساء إلى مدينة توزر عبر عروض متنقلة في المسرح والموسيقى والحكواتي من أجل إثارة الانتباه والتعريف أكثر بالتظاهرة.
وتتواصل التظاهرة المسرحية الهامة حتى يوم 30 أكتوبر الجاري، وتقام بالمناسبة عدة فعاليات من ورشات وتكوين وعروض مسرحية في دور الثقافة وفضاءات أخرى بالجهة من أبرزها الندوة الفكرية المقرر تنظيمها يومي 25 و26 أكتوبر بمدينة توزر بالشراكة بين المسرح الوطني التونسي والمجمع التونسي للآداب والفنون "بيت الحكمة" ومركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر بعنوان "المسرح التونسي: أسئلة الهوية والغيرية وتمثلات الذاتية نحو مدرسة مسرحية تونسية".

وتحضن مدينة نفطة من جهتها الدورة الثامنة من مهرجان الموسيقى الصوفية روحانيات من 30 أكتوبر إلى الأول من شهر نوفمبر بعروض موسيقية صوفية تونسية وأجنبية وعروض الشارع للفرق الصوفية المحلية والتونسية.

وتنظم دار الثقافة دقاش ملتقى الواحة للفن التشكيلي "الفن في خدمة الواحة" في دورته السادسة من 29 إلى 31 أكتوبر ببرنامج يجمع بين معارض الفن التشكيلي ومعارض منتجات النخيل من حرف وغيرها إلى جانب المختبر الفني بمشاركة فنانين من عدة جهات تونسية باستعمال تقنية الكي على خشب النخيل وفقرات أخرى منها مرسم حر ومختبر الرسكلة وإعادة التدوير لمخلفات النخيل وحلقة حوار حول الفن والرسكلة من مخلفات النخيل... ابداع واستدامة.
وتخصص دار الثقافة أبو القاسم الشابي العطلة لتنظيم الدورة الثالثة من تظاهرة ألوان من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وهي تظاهرة فنية توجه فقراتها للأطفال تنطلق بعرض تنشيطي للأطفال ثم ورشة خيمة الألوان التي تجمع بين الرسم والبراعات اليدوية إلى جانب فيلم سينمائي للأطفال فورشة رسكلة الورق وورشة الطين الطبيعي لتتالى الورشات الفنية والعروض السينمائية وتختتم بعرض ما أنتج خلال التظاهرة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317244


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أوكتوبر 2025 | 3 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:32
15:06
12:10
06:36
05:10
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet31°
20° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-20
30°-20
23°-18
23°-16
27°-17
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    