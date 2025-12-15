Babnet   Latest update 13:49 Tunis

اتحاد بن قردان يكشف برنامج مبارياته الودية خلال تربص بسوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ittihadbenguerdane.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Decembre 2025 - 13:28 قراءة: 0 د, 36 ث
      
يخوض الاتحاد الرياضي ببن قردان ثلاث مباريات ودية خلال تربصه التحضيري الذي ينطلق بسوسة يوم 20 ديسمبر الجاري و الى غاية 30 منه، وفق ما كشف عنه الفريق في بلاغ أورده عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي أمس الاحد.
ويلاقي فريق الجنوب الشرقي الملعب التونسي ثم النادي الرياضي الصفاقسي بسوسة يومي 22 و26 ديسمبر الجاري تواليا، قبل مواجهة أمل حمام سوسة في ملعب بوعلي الحوار يوم 30 من ذات الشهر.
ومن جهة أخرى، اعلن الفريق أمس عن فك الارتباط بالتراضي مع المهاجم فادي الفالحي.

ويحتل زملاء اللاعب غازي عبد الرزاق قبل انهاء مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى المرتبة 10 برصيد 18 نقطة، منقوصين من مباراة ضد المتصدر الترجي الرياضي، والتي أجّلت الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية لفريق باب سويقة .


