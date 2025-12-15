Babnet   Latest update 15:32 Tunis

القيروان: النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا للكشف عن ملابسات وفاة شاب من حي علي باي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Decembre 2025 - 15:23
      
أفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقيروان والناطق الرسمي بإسمها احمد القادري اليوم الاثنين، بأن النيابة العمومية اذنت بفتح بحث تحقيقي في ملابسات وفاة شاب من متساكني حي "علي باي" وسط مدينة القيروان.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، اليوم الاثنين، بأن الأبحاث الأولية مازالت جارية وذلك في انتظار نتيجة تقرير الطب الشرعي ونتائج التساخير الفنية التي اذن بها قاضي التحقيق.



وأوضح ان النيابة العمومية كانت فتحت بحثا أوليا في حادثة تعرض الشاب الى إصابات خطيرة وايوائه بالمستشفى بقسم الإنعاش منذ 22 نوفمبر المنقضي.
كما أكد القادري بانه تم ايقاف عدد من الأشخاص إثر مناوشات مع الوحدات الامنية ليلتي الجمعة والسبت الفارطتين.


Heure à Tunis :