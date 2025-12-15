الرابطة الثانية: عثمان الشهايبي مدربا جديدا لمستقبل القصرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69403244486991.05347777_pmqhkeinlgjof.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن المستقبل الرياضي بالقصرين المنتمي لرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الثانية) اليوم الاثنين عن تعاقده مع المدرب عثمان الشهايبي للإشراف على المقاليد الفنية لزملاء القائد عصام دخيللي خلال الفترة القادمة، وفق ما اورده فريق عاصمة السباسب عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي في بلاغ مقتضب، دون الافصاح عن بقية تفاصيل التعاقد، ودون الكشف عن هوية بقية أعضاء الاطار الفني المرافق للشهايبي.

وكان الشهايبي قد اشرف بداية الموسم الجاري على حظوظ الهلال الرياضي بالرديف، قبل فك الارتباط معه مطلع الاسبوع المنقضي.

يشار الى ان فريق الوسط الغربي الذي تعادل امس الاحد خارج ميدانه دون اهداف مع الاتحاد الرياضي بقصور الساف، اختتم مرحلة الذهاب في المرتبة الرابعة للبطولة برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.









ر - طارق ر - طارق