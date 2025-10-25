Babnet   Latest update 06:56 Tunis

خالد الكريشي: تحجير السفر ضدى تم منذ 2021 وإعادة طرح الملف اليوم هدفه التغطية على المشاكل الحقيقية للبلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b11bf0d0982c9.06304895_kjphlinofqemg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 06:32 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أصدر الجمعة 24 أكتوبر، المحامي والقيادي بحركة الشعب خالد الكريشي بيانا للرأي العام على اثر ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول احالته على انظار القضاء في قضية فساد مالي واتخاذ قرار بتحجير السفر ضده.

وأشار الكريشي الي ان قرار تحجير السفر ضده ليس جديدا بل تم اتخاذه منذ شهر جويلية 2021 دون استدعائه ولا سماعه من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس كما يقتضيه القانون .



واعتبر ان اعادة طرح الملف في هذا التوقيت يندرج في اطار التغطية على المشاكل الحقيقية للبلاد وتواصل الانغلاق السياسي ،وبعد نيابته كمحام في عديد الملفات القضائية ذات الطبيعة الخاصة وفق تعبيره.

وقال ان القضية المثارة ضده منذ سنة 2020 قضية كيدية تمت بناء على شكايات من إحدى العضوات سابقا لهيئة الحقيقة والكرامة المنتمية لأحد الأحزاب السياسية الحاكمة انذاك.

يذكر انه تم اثارة قضية ضد الكريشي على خلفية توليه منصب رئيس لجنة التحكيم والمصالحة اثر شكايات من زميلته بهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف بعد ما عاينته ومن شبهات تلاعب بالاتفاقيات التحكيمية حسب تصريحها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317275


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أوكتوبر 2025 | 3 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:32
15:06
12:10
06:36
05:09
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet32°
17° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-17
31°-21
23°-18
22°-16
27°-16
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:56 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    