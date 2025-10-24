Babnet   Latest update 22:13 Tunis

زهير حمدي: "أجد نفسي عاجزا عن توفير تأشيرات دخول لشخصيات عربية مدعوة إلى مؤتمر في تونس"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fbdad40548e5.79486062_gmqneilhpokjf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 20:55 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أفاد الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير حمدي، بأنّه وجد نفسه لأول مرة منذ ثورة 2011 عاجزًا عن الحصول على تأشيرات دخول إلى تونس لعدد من الشخصيات العربية التي تم توجيه الدعوة إليها لحضور مؤتمر تنظمه الجبهة العربية التقدمية.

وأكد حمدي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أنّ الجهة المنظمة قامت خلال أسبوع كامل بمحاولات لدى مختلف الأطراف المعنية لتسوية الوضع وتمكين الضيوف من الدخول إلى البلاد، غير أن كافة المساعي باءت بالفشل، واصفًا ذلك بـ"المؤشر المقلق حول المسار الذي اتخذته الأمور في تونس".



يُذكر أنّ حزب التيار الشعبي يستعد لاستضافة المؤتمر الثالث للجبهة العربية التقدمية يومي الأحد والاثنين 26 و27 أكتوبر 2025 بمدينة الحمامات، بمشاركة قيادات وشخصيات فكرية وسياسية عربية لبحث قضايا تتعلق بمستقبل القوى التقدمية في المنطقة.

كما يتضمن جدول اعمال اليوم الأول، التباحث في استراتيجية شعبية لوحدة القوى التقدمية العربية واعتماد استراتيجية شعبية لوحدة القوى التقدمية العربية علاوة على تدارس الوضع الإقليمي والدولي وعلاقات الجبهة العربية التقدمية عربيا ودوليا.

أما اليوم الثاني من المؤتمر فسيتم خلاله انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية والناطق الرسمي للجبهة العربية ثم تلاوة البيان الختامي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317264


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet28°
19° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-19
31°-20
30°-20
23°-18
23°-16
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    