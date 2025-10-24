زهير حمدي: "أجد نفسي عاجزا عن توفير تأشيرات دخول لشخصيات عربية مدعوة إلى مؤتمر في تونس"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fbdad40548e5.79486062_gmqneilhpokjf.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير حمدي، بأنّه وجد نفسه لأول مرة منذ ثورة 2011 عاجزًا عن الحصول على تأشيرات دخول إلى تونس لعدد من الشخصيات العربية التي تم توجيه الدعوة إليها لحضور مؤتمر تنظمه الجبهة العربية التقدمية.



وأكد حمدي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أنّ الجهة المنظمة قامت خلال أسبوع كامل بمحاولات لدى مختلف الأطراف المعنية لتسوية الوضع وتمكين الضيوف من الدخول إلى البلاد، غير أن كافة المساعي باءت بالفشل، واصفًا ذلك بـ"المؤشر المقلق حول المسار الذي اتخذته الأمور في تونس".









يُذكر أنّ حزب التيار الشعبي يستعد لاستضافة المؤتمر الثالث للجبهة العربية التقدمية يومي الأحد والاثنين 26 و27 أكتوبر 2025 بمدينة الحمامات، بمشاركة قيادات وشخصيات فكرية وسياسية عربية لبحث قضايا تتعلق بمستقبل القوى التقدمية في المنطقة.



كما يتضمن جدول اعمال اليوم الأول، التباحث في استراتيجية شعبية لوحدة القوى التقدمية العربية واعتماد استراتيجية شعبية لوحدة القوى التقدمية العربية علاوة على تدارس الوضع الإقليمي والدولي وعلاقات الجبهة العربية التقدمية عربيا ودوليا.



أما اليوم الثاني من المؤتمر فسيتم خلاله انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية والناطق الرسمي للجبهة العربية ثم تلاوة البيان الختامي. يُذكر أنّ حزب التيار الشعبي يستعد لاستضافةيومي الأحد والاثنين 26 و27 أكتوبر 2025 بمدينة الحمامات، بمشاركة قيادات وشخصيات فكرية وسياسية عربية لبحث قضايا تتعلق بمستقبل القوى التقدمية في المنطقة.كما يتضمن جدول اعمال اليوم الأول، التباحث في استراتيجية شعبية لوحدة القوى التقدمية العربية واعتماد استراتيجية شعبية لوحدة القوى التقدمية العربية علاوة على تدارس الوضع الإقليمي والدولي وعلاقات الجبهة العربية التقدمية عربيا ودوليا.أما اليوم الثاني من المؤتمر فسيتم خلاله انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية والناطق الرسمي للجبهة العربية ثم تلاوة البيان الختامي.