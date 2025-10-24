Babnet   Latest update 19:21 Tunis

المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الأول

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 24 Octobre 2025
      
دعا المرصد الوطني لسلامة المرور، مستعملي الطريق، إلى توخي الحيطة والحذر وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الجميع واحترام قوانين الطرقات ومبادئ السّلامة المروريّة، وذلك بمناسبة انطلاق عطلة نصف الثلاثي الاول للسنة الدراسية 2025-2026.
 
وأبرز المرصد، في بلاغ له الجمعة أن حركة المرور ستشهد كثافة ملحوظة على كافة الطرقات الوطنية و الجهوية خاصة في المناطق السياحية والجهات الداخلية خلال نهاية هذا الاسبوع بداية من يوم غد السبت وإلى غاية مساء يوم الأحد 2 نوفمبر المقبل

 

وأوصى المرصد بتجنّب السّياقة في ظروف الطقس السيئة، مثل الأمطار الغزيرة أو الضباب الكثيف.
 
ودعا مستعملي الطريق إلى فحص السيارة والاطمئنان على حالة الإطارات ومستوى الوقود والزيوت قبل الانطلاق في الرحلة واستخدام أحزمة الأمان  وتجنب  استخدام الهاتف الجوال أثناء السياقة والالتزام بقواعد الجولان والحرص على اتباع إشارات المرور والسرعات المحددة، إلى جانب السياقة بحذر كتجنّب التوقف واستخدام المفاجئ للفرامل.
 
وأوصى المرصد، أيضا، بضرورة ترك مسافة الأمان والامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة وعدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عند السياقة الى جانب أخذ القسط الكافي من النوم للتمكن من السياقة لمسافات طويلة وضرورة اخذ قسط من الراحة بعد كل اربع ساعات و نصف من القيادة لتفادي التعب والإرهاق.
 


