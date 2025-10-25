Babnet   Latest update 10:38 Tunis

وزارة الصحة: تقنية جديدة لتسريع تشخيص الأمراض الجرثوميّة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fc951c09c4d6.12498389_fkiqmnlgeohjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 25 Octobre 2025
      
في خطوة هامة لتطوير مخابر التحاليل الطبية، أدخلت وزارة الصحة تقنية حديثة تُعرف باسم MALDI-TOF، وتُمكّن هذه التقنية الحديثة من تحديد نوع البكتيريا أو الفطريات في بضع دقائق فقط عوضا عن ساعات وأيّام حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.

ولفت بلاغ وزارة الصحة الى انه تمّ تجهيز خمسة مستشفيات بهذه التقنية الجديدة، وهي مستشفى الرابطة، مستشفى شارل نيكول، مستشفى فرحات حشاد بسوسة، مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، والمخبر المرجعي للسلّ بأريانة.



وأضافت وزارة الصحة ان هذه التقنية الجديدة من شأنها ان تُمكّن الأطباء من تشخيص الحالات بكل دقة، واختيار الدواء المناسب مّما يساعد على تقليل استعمال المضادات الحيوية العشوائي ويُساهم في مكافحة مقاومة البكتيريا للأدوية.


