وزارة الصحة: تقنية جديدة لتسريع تشخيص الأمراض الجرثوميّة

في خطوة هامة لتطوير مخابر التحاليل الطبية، أدخلت وزارة الصحة تقنية حديثة تُعرف باسم MALDI-TOF، وتُمكّن هذه التقنية الحديثة من تحديد نوع البكتيريا أو الفطريات في بضع دقائق فقط عوضا عن ساعات وأيّام حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.ولفت بلاغ وزارة الصحة الى انه تمّ تجهيز خمسة مستشفيات بهذه التقنية الجديدة، وهي مستشفى الرابطة، مستشفى شارل نيكول، مستشفى فرحات حشاد بسوسة، مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، والمخبر المرجعي للسلّ بأريانة.