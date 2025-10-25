Babnet   Latest update 14:05 Tunis

بطولة العالم للتايكواندو بالصين - محمد خليل الجندوبي يتوج بذهبية وزن تحت 63 كلغ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fcb8c31b2c64.29022508_kfhoqegljimnp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 12:46 قراءة: 0 د, 27 ث
      
توج لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي بالميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كلغ ضمن منافسات بطولة العالم الجارية حاليا بالصين اثر فوزه في الدور النهائي على الايراني علي حاج موسائي.
وفي طريقه نحو الميدالية الذهبية، تغلب الجندوبي على كل من الاردني محمود الطريرة في الدور نصف النهائي والكازخستاني اباباكيروف سميرخون والمجري عمر غيرغيلي والروسي ماكسيم اوسين والسورينامي ميسيدجان بندجينو.
يذكر ان محمد خليل الجندوبي يملك في سجله بالخصوص ميداليتين في الالعاب الاولمبية في منافسات وزن اقل من 58 كلغ الاولى فضية في دورة طوكيو 2020+1 والثانية برونزية في دورة باريس 2024.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317285


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أوكتوبر 2025 | 3 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:32
15:06
12:10
06:36
05:09
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-20
30°-21
23°-18
23°-16
27°-17
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    