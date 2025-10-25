بطولة العالم للتايكواندو بالصين - محمد خليل الجندوبي يتوج بذهبية وزن تحت 63 كلغ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fcb8c31b2c64.29022508_kfhoqegljimnp.jpg width=100 align=left border=0>

توج لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي بالميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كلغ ضمن منافسات بطولة العالم الجارية حاليا بالصين اثر فوزه في الدور النهائي على الايراني علي حاج موسائي.

وفي طريقه نحو الميدالية الذهبية، تغلب الجندوبي على كل من الاردني محمود الطريرة في الدور نصف النهائي والكازخستاني اباباكيروف سميرخون والمجري عمر غيرغيلي والروسي ماكسيم اوسين والسورينامي ميسيدجان بندجينو.

يذكر ان محمد خليل الجندوبي يملك في سجله بالخصوص ميداليتين في الالعاب الاولمبية في منافسات وزن اقل من 58 كلغ الاولى فضية في دورة طوكيو 2020+1 والثانية برونزية في دورة باريس 2024.