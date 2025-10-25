Babnet   Latest update 10:38 Tunis

تحقيق رسمي بعد ظهور اسم مذكر لبريجيت ماكرون على موقع حكومي فرنسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fc9d3bf38038.42505089_gpihoelfkjnmq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 10:38 قراءة: 1 د, 14 ث
      
وكالات - فتح قصر الإليزيه تحقيقا عاجلا إثر حادثة غير مألوفة تمثلت في ظهور اسم غير مطابق للهوية الرسمية للسيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون على موقع الضرائب الحكومي، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية.

ووفق ما كشفه وثائقي بثته قناة BFMTV، فقد ظهر عند دخول بريجيت ماكرون إلى حسابها الضريبي الاسم: "جان ميشال، الملقبة بريجيت ماكرون"، وهو ما أثار استغراب فريقها الخاص، خاصة وأن النظام المعلوماتي للإدارة الضريبية لا يسمح بتعديل الأسماء بشكل يدوي أو من طرف المستخدمين.



مدير مكتب الأولى، تريستان بوميه، أكد أنه حاول إعادة الولوج للتثبت من المعطيات، غير أن الاسم المثير للجدل ظل ظاهرا في النظام، مما رجّح فرضية حدوث اختراق أو خلل تقني غير مسبوق.

وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأنه تم تحديد هوية شخصين يشتبه في تورطهما في هذه الواقعة، وقد رفعت بريجيت ماكرون شكوى قضائية رسمية، فيما تعاملت الرئاسة الفرنسية مع الملف بدرجة عالية من الجدية.

وتأتي هذه الحادثة في سياق موجة من الشائعات ونظريات المؤامرة التي لاحقت الأولى منذ سنوات، وتدّعي زورا أنها كانت رجلا عند الولادة باسم "جان ميشال تروغنيو". وقد خاضت بريجيت ماكرون في السابق معارك قضائية ضد ناشري هذه الشائعات، مؤكدة أنها عارية تماما من الصحة.

الحادثة أعادت الجدل إلى الواجهة بعد بث الوثائقي، وسط تساؤلات حول مدى تأمين البيانات الشخصية على المنصات الحكومية الفرنسية، وتأثير ذلك على صورة المؤسسات الرسمية.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317282


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أوكتوبر 2025 | 3 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:32
15:07
12:10
06:36
05:09
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet32°
26° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-20
30°-21
23°-18
23°-17
27°-16
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    