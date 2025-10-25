Babnet   Latest update 14:05 Tunis

مدنين: افتتاح فعاليات ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية بجزيرة جربة بلوحة استعراضية زينت سماء الجزيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fcba041823d1.12156500_ipglfekmojnqh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 12:50 قراءة: 1 د, 25 ث
      
ازدانت سماء جزيرة جربة، من ولاية مدنين، بمناطيد عملاقة متداخلة مع  طائرات شراعية، فرسمت لوحة جميلة عانقت فيها السماء البحر في طقس صيفي لا تزال اشراقة الشمس تبسط حرارتها على جزيرة اقترن  اسمها بالاحلام، هذه اللوحة رسمها ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم السبت بجزيرة جربة قبل ان يتحول بعد يومين الى مدينتي دوز وتوزر.
حط عدد من المناطيد ومن الطائرات الشراعية من مجموع 20 منطادا و11 طائرة شراعية من 11 دولة، اغلبها من فرنسا وإسبانيا وايطاليا والمانيا واوروبا الشرقية وغيرها، على ان يجتمع كل المناطيد والطائرات مساء اليوم في استعراض اضخم وفق وسام الهرقلي  منسق التظاهرة التي تنتظم بدعم من وزارة السياحة واطراف اخرى، من اجل دعم المنتوج السياحي ومزيد التسويق للوجهة التونسية والربط بين السياحة الصحراوية والسياحة الشاطئية.


وابرز المدير العام للسياحة مهدي الحلوي لدى اشرافه على افتتاح التظاهرة رفقة  والي مدنين وليد الطبوبي وحضور لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس النواب ان ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية، فرصة للترويج اكثر للوجهة التونسية ككل وخاصة الوجهة السياحية جربة للجنوب التونسي وجهة السياحة الشاطئية والصحراوية واعطاء صورة مغايرة لهذه الوجهة تتجاوز الصورة التقليدية لتشمل مكونات اخرى هي السياحة البيئية والسياحة الرياضية والسياحة الاستشفائية وسياحة الصولجان وسياحة المؤتمرات، وذلك في اطار استراتيجية وزارة السياحة في تنويع المنتوج لاطالة الموسم السياحي والقطع مع موسميته وتحقيق التنمية وضمان ديمومة مواطن الشغل.


وتضمن اليوم الافتتاحي لهذه التظاهرة عدة فقرات اخرى من منتدى علمي ومعرض  وطني للصناعات التقليدية على ان تتواصل فعاليات الملتقى حتى يوم 1 نوفمبر تعود فيه المناطيد والطائرات الشراعية الى جزيرة جربة بعد جولتها بين دوز وتوزر  لتسدل الستار على الدورة الاولى لملتقى المناطيد  والطائرات الشراعية الذي سيكون فرصة للتحليق عاليا بالوجهة السياحية للجنوب.
كما ستنتظم فقرات فنية وترفيهية واستكشافية لمكامن الجنوب الممتد من الساحل الى الصحراء، بما يحتويه من مكونات ومقومات متنوعة لسياحة اكثر جاذبية .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317286


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أوكتوبر 2025 | 3 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:32
15:06
12:10
06:36
05:09
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-20
30°-21
23°-18
23°-16
27°-17
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    