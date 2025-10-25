Babnet   Latest update 14:05 Tunis

المهدية تتجمّل... حملة نظافة تجمع التراث والمواطنة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e7d896273f12.79756405_lmkjgoienhpfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 14:05 قراءة: 0 د, 34 ث
      
في إطار الحملة الوطنية التطوعية لتنظيف المعالم التاريخية والمواقع الأثرية التي أطلقتها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، انتظمت بمدينة المهدية حملة نظافة شاملة جسّدت روح العمل الجماعي والتطوع المواطن من أجل بيئة نظيفة وتراث مصان
وانتظمت الحملة بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث، وبلدية المهدية، ومعتمدية المهدية، والمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية، وبمشاركة كلٍّ من جمعية أصالة للتراث والسياحة الثقافية، وجمعية ذاكرة المتوسط، والمركز الثقافي الخاص"سيني الفا"، ومدرسة سيدي القديدي، إلى جانب ثلة من النشطاء في المجال البيئي والمجتمع المدني
وأشرف على فعاليات هذه التظاهرة رئيس مكتب الوكالة بالساحل ،طارق عبودة بحضور إطارات وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ،والمعهد الوطني للتراث، في تجسيد مشترك لقيم المواطنة، والمسؤولية البيئية، وحماية الذاكرة الوطنية



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317281


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أوكتوبر 2025 | 3 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:32
15:06
12:10
06:36
05:09
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-20
30°-21
23°-18
23°-16
27°-17
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    