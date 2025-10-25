المهدية تتجمّل... حملة نظافة تجمع التراث والمواطنة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e7d896273f12.79756405_lmkjgoienhpfq.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار الحملة الوطنية التطوعية لتنظيف المعالم التاريخية والمواقع الأثرية التي أطلقتها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، انتظمت بمدينة المهدية حملة نظافة شاملة جسّدت روح العمل الجماعي والتطوع المواطن من أجل بيئة نظيفة وتراث مصان

وانتظمت الحملة بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث، وبلدية المهدية، ومعتمدية المهدية، والمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية، وبمشاركة كلٍّ من جمعية أصالة للتراث والسياحة الثقافية، وجمعية ذاكرة المتوسط، والمركز الثقافي الخاص"سيني الفا"، ومدرسة سيدي القديدي، إلى جانب ثلة من النشطاء في المجال البيئي والمجتمع المدني

وأشرف على فعاليات هذه التظاهرة رئيس مكتب الوكالة بالساحل ،طارق عبودة بحضور إطارات وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ،والمعهد الوطني للتراث، في تجسيد مشترك لقيم المواطنة، والمسؤولية البيئية، وحماية الذاكرة الوطنية





