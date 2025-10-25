وصول التوأم بيسان وبيلسان المتوجتين باللقب في تحدي القراءة العربي إلى مطار قرطاج الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa1b74c6c929.19358745_onfqlemipgkhj.jpg width=100 align=left border=0>

وصلت ظهر اليوم السبت، التوأم بيسان وبيلسان كوكة المتوجتان باللقب الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، بعد جولات تنافسية حامية في دبي، مكّنتهما من الظفر بالمركز الأول ضمن العشر الأوائل في المسابقة التي احتضنتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً.



وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ بالمناسبة، عبّرت بيلسان كوكة عن سعادتها الغامرة قائلة إنّ فرحتها "لا توصف، فهي مزيج من الفخر والسعادة لتمثيلها تونس أحسن تمثيل ورفع رايتها عاليا ". وأشارت إلى أنّ هذا التتويج جاء ثمرة ثلاث سنوات من الجهد والمثابرة لتحقيق هدفهما كشقيقتين بدأتا معا رحلة مائة كتاب وأكثر .









من جهتها، أهدت شقيقتها بيسان كوكة نجاحها إلى تونس، معبّرة بالقول: " أقول لتونس شكرا لك لأنك كنت الدافع الأول نحو النجاح"، داعية الأطفال من سنّها وغيرهم إلى القراءة والمطالعة وجعل المعرفة وسيلتهم نحو بناء الذات والمستقبل.



وأكدت والدة التوأم، إيناس رحو، في تصريح لـ /وات/، أنّ هذا التتويج "المستحق"، الذي سطع نجمه تحت سماء دبي، لم يكن وليد اللحظة، وإنما هو نتاج حرصها على " تنمية شغفهما بالمطالعة " منذ عمر الخمس سنوات، مبينة أنها كانت تختار لهما الكتب في البداية ثم تركت لهما حرية اختيار ما يفضلان قراءته.

