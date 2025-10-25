Babnet   Latest update 17:02 Tunis

وصول التوأم بيسان وبيلسان المتوجتين باللقب في تحدي القراءة العربي إلى مطار قرطاج الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa1b74c6c929.19358745_onfqlemipgkhj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 17:02 قراءة: 1 د, 11 ث
      
وصلت ظهر اليوم السبت، التوأم بيسان وبيلسان كوكة المتوجتان باللقب الأول في مسابقة  تحدي القراءة العربي، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، بعد جولات تنافسية حامية في دبي، مكّنتهما من الظفر بالمركز الأول ضمن العشر الأوائل في المسابقة التي احتضنتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ بالمناسبة، عبّرت بيلسان كوكة عن سعادتها الغامرة قائلة إنّ فرحتها "لا توصف، فهي مزيج من الفخر والسعادة لتمثيلها تونس أحسن تمثيل ورفع رايتها عاليا ". وأشارت إلى أنّ هذا التتويج جاء ثمرة ثلاث سنوات من الجهد والمثابرة لتحقيق هدفهما كشقيقتين بدأتا معا رحلة مائة كتاب وأكثر .



من جهتها، أهدت شقيقتها بيسان كوكة نجاحها إلى تونس، معبّرة بالقول: " أقول لتونس شكرا لك لأنك كنت الدافع الأول نحو النجاح"، داعية الأطفال من سنّها وغيرهم إلى القراءة والمطالعة وجعل المعرفة وسيلتهم نحو بناء الذات والمستقبل.

وأكدت والدة التوأم، إيناس رحو، في تصريح لـ /وات/، أنّ هذا التتويج "المستحق"، الذي سطع نجمه تحت سماء دبي، لم يكن وليد اللحظة، وإنما هو نتاج حرصها على " تنمية شغفهما بالمطالعة " منذ عمر الخمس سنوات، مبينة أنها كانت تختار لهما الكتب في البداية ثم تركت لهما حرية اختيار ما يفضلان قراءته.
ولم تخفِ والدة التوأم،  (تنحدر العائلة من ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف ) أنها عاشت لحظات توتر كبيرة خلال مرافقة ابنتيها، خاصة بعد إعلان اللجنة عن المرتبتين الثالثة والثانية، ما استبعد في ذهنها حصولهما على المركز الأول. وأضافت: " الحظ كان حليف البنتين لترفعا راية تونس عاليا " معتبرة أن هذا اللقب هو تتويج لتونس ويتجاوز الأسماء.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317306


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أوكتوبر 2025 | 3 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:32
15:06
12:10
06:36
05:09
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet31°
29° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-20
30°-21
23°-18
23°-16
27°-17
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    