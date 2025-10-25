تونس تحتضن يومي 29 و 30 اكتوبر 2025 اشغال المنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات

- تحت شعار "إعادة ابتكار دور مدير نظم المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، تحتضن تونس يومي 29 و 30 اكتوبر 2025 اشغال الدورة 11 للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات.



وينعقد هذا المؤتمر في ظل التطورات التقنية المتسارعة والتحولات الرقمية العميقة التي يشهدها العالم، لتتزايد الحاجة إلى أدوار قيادية تواكب هذه المتغيرات وتُعيد تصور الدور المهني للمديرين في مجال تكنولوجيا المعلومات.



وفي هذا السياق، يُعدّ المنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات منصة استراتيجية هامة تجمع صناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء إفريقيا وأوروبا لتبادل الأفكار والخبرات، ورسم ملامح مستقبل التحول الرقمي.ويأتي هذا الحدث الكبير، الذي تنظمه الجمعية الدولية للشبكة المستقبلية بالشراكة مع نادي مديري نظم المعلومات في تونس، لتأكيد التحديات المتجددة التي تواجه مديري النظم في عصر التكنولوجيا الذكية.وينتظر مشاركة أكثر من 600 مشارك من قادة تكنولوجيا المعلومات وخبراء التحول الرقمي من إفريقيا وأوروبا، مع تكريم خاص لاتحاد جزر القمر كضيف شرف، ما يعكس تعزيز التعاون التقني داخل القارة الإفريقية.و يتضمن برنامج المنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات 2025 عدة فعاليات نوعية تتوزع بين عرض نتائج أحدث نسخة من مؤشر التطور الرقمي في إفريقيا، الذي يُبرز جاهزية المؤسسات الإفريقية وقدرتها على التكيف مع التقنيات الحديثة.وسيتم، ايضا، تقديم محاضرات رئيسية يُلقيها خبراء دوليون، تتناول آخر مستجدات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مؤسسات الأعمال علاوة على عقد ورشات عمل متخصصة لتعزيز المهارات التقنية والقيادية اللازمة لمواجهة تحولات المشهد الرقمي.كما ستجري خلال اشغال الموتمر مناقشات استراتيجية حول المواضيع الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والشمول المالي والأمن السيبراني والابتكار الرقمي بالإضافة إلى توفير مساحة عرض واسعة للشركات الناشئة والشركاء التقنيين، تقدم أحدث الحلول والتقنيات الناشئة.ويجسّد المنتدى مكانة تونس كمحور إقليمي رائد في مجال التحول الرقمي، وهو بمثابة منصة حيوية لتعزيز الحوار الجماعي والتخطيط المستقبلي لمهن تكنولوجيا المعلومات في مواجهة التحديات المتسارعة التي تفرضها الثورة الرقمية.ويمثل انعقاد المنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات في تونس مرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي بالمنطقة، ويؤكد الالتزام الجماعي لبناء مستقبل تكنولوجي شامل ومستدام.ويشكل هذا الحدث فرصة ثمينة لتعزيز التعاون بين القادة الرقميين، وتبادل الأفكار التي من شأنها تسريع وتيرة التنمية الرقمية.