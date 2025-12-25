Babnet   Latest update 17:08 Tunis

مدرب منتخب مالي: "ليس لنا الحق في ارتكاب الأخطاء أمام منتخب المغرب"

قال مدرب المنتخب المالي، توم سانتفيت، اليوم الخميس بالرباط، إن "تركيز فريقه منصب على تحقيق الفوز على المنتخب المغربي، وليس له الحق في ارتكاب الأخطاء" إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في التأهل لثمن نهائي كأس امم افريقيا 2025.
وأوضح سانتفيت، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة غدا الجمعة، أن "المنتخب المغربي يعد المرشح المنطقي للتتويج بلقب هذه النسخة من كأس إفريقيا للأمم، باعتباره أفضل منتخب في إفريقيا وأحد أقوى المنتخبات على الصعيد العالمي".
وأضاف "أصبنا بخيبة أمل بعد مباراتنا الأولى التي انتهت بالتعادل أمام زامبيا (1-1)، مشيرا إلى أنه "أحس حينها بالإحباط".

وقال إن "الجماهير المالية كانت دائما سندا لمنتخبها الوطني ومسؤوليتنا تتلخص في أن نكون أفضل سفراء لكرة القدم المالية".

بدوره، قال عميد المنتخب المالي ولاعب توتنهام، إيف بيسوما، إن مواجهة المنتخب المغربي تكتسي "أهمية بالغة".
وأكد بيسوما أنه "يجب التعامل مع مواجهة منتخب البلد المضيف بالجدية والصرامة، ونأمل في تحقيق الانتصار"، مشيرا إلى المغرب يضم لاعبين مميزين ويقدم عروضا كروية جيدة.
وخلص بالقول ان منتخب مالي "يلعب بعزيمة كبيرة لتحقيق الفوز و روح التنافس تجري في دمائنا و تركيزنا منصب حاليا على مواجهة المنتخب المغربي".
