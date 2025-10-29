Babnet   Latest update 22:18 Tunis

اتحاد الشغل يندد بتكرر الاعتداءات على قياداته ويؤكد ان مناضليه ليسوا بمناى عن المحاسبة ان اجرموا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66322302d456d1.86612265_lfhjqmngekopi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 22:18
      
عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الوطني عقب اجتماع طارئ اليوم الأربعاء، عن استنكاره لما وصفه بـ"تجدّد حملات الاستهداف" ضد المنظمة وقياداتها النقابية، محذّراً من خطورة هذه الممارسات على الاستقرار الاجتماعي ومصداقية مؤسسات الدولة.

وجاء في البيان أنّ أطرافاً محسوبة على السلطة السياسية "تتولى من حين لآخر إطلاق تهديدات واتهامات بالفساد ضد قيادات الاتحاد، متقمّصةً دور أجهزة التحقيق والقضاء والسجون"، معتبراً أنّ هذا السلوك "يمسّ من هيبة الدولة ويشوّه مؤسساتها القضائية".



وأكد الاتحاد أنّ "مناضلاته ومناضليه ليسوا فوق القانون ولا بمنأى عن المحاسبة إن ارتكبوا تجاوزات"، غير أنه شدّد على رفضه القاطع لما وصفه بـ"التهم الملفّقة الموجهة بلا قرائن أو إثباتات قانونية"، داعياً إلى احترام الإجراءات القضائية السليمة ورفض تحويل النقاش العمومي إلى فضاء للتشويه والتحريض.

واعتبر المكتب التنفيذي أنّ "الحملة الممنهجة التي تستهدف المنظمة تهدف إلى إرباكها وشلّ دورها الوطني والاجتماعي في الدفاع عن حقوق العمال والفئات الضعيفة"، مشيراً إلى أنّ هذه الممارسات تتزامن مع توتر الأوضاع الاجتماعية واحتداد الأزمات الاقتصادية.

كما دعا الاتحاد النقابيين إلى اليقظة والتجند لحماية الحق النقابي والحريات العامة، مؤكداً تمسّكه بمواصلة النضال "دون خوف أو تردد"، وداعياً جميع الأطراف إلى تغليب منطق الحوار والمسؤولية الوطنية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317541


