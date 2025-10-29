بنزرت: ضبط آخر الاستعدادات لإنجاح موسم التشجير والاعداد للاحتفال بالعيد الوطني للشجرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6902311c0034d8.45666061_ghjfoneiklmpq.jpg width=100 align=left border=0>

مثل ضبط آخر الاستعدادات اللوجستية والإدارية لحسن تنظيم وإحياء فعاليات العيد الوطني للشجرة، الموافق ليوم الاحد 09 نوفمبر المقبل وإنجاح موسم التشجير، ابرز محاور جلسة العمل التى التأمت اليوم الاربعاء، بمقر الولاية.

وتم خلال الجلسة، الاتفاق على موقع غابة راس الجبل، على مساحة 2000 متر مربع، لاحتضان الموكب الرسمي للعيد الوطني للشجرة، وإعادة تشجير النسيج الغابي والطبيعي للمنطقة.

وافادت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ودائرة الغابات، بالمناسبة انه تم خلال الموسم الفارط، إنجاز اكثر من 162 هك، وبرمجة ما يوازي 290 هك عن طريق مختلف مصالح الادارة، بالاضافة إلى 130هك بطمرة عن طريق البرنامج الوطني للغابات، و200 هك بمنطقة الحنية عن طريق مشروع التنمية المندمجة جومين-غزالة-سجنان، وإنتاج ما يناهز 791420 شتلة من قبل المنابت الاربعة المنتصبة بالجهة.





واضافت ذات المصادر، أنه سيتم وضع اكثر من 250 الف شتلة، على ذمة المواطنين والمؤسسات والبلديات لغراستها طيلة موسم التشجير، يتم تسلمها من المنابت الغابية وفق التراتيب الجاري بها العمل .



وشدد والي بنزرت سالم بن يعقوب لدى اشرافه على اشغال الجلسة بحضور كافة معتمدي الجهة ومختلف الأطراف والهياكل المعنية، على اهمية المحافظة على النظم للإيكولوجية للغابات والمراعي وتنميتها على نحو مستدام حتى تساهم بشكل فعّال في دفع نسق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا تعبئة كافة الجهود لتحقيق نسبة نجاح عالية لكل الغراسات المنجزة خلال الموسم .

يشار ان ولاية بنزرت تضم 108022هك من النسيج الغابي، اي ما يمثل 30,22 بالمائة من المساحة الجملية للولاية، وتضم الجهة ثلاث محميات، وهي حديقة إشكل الوطنية وتبلغ مساحتها 12600هك، ومحمية جبل شيطانة وتبلغ مساحتها 10هكتارات، ومحمية محيبس وتبلغ مساحتها 38,2 هك .

وينتج القطاع الغابي 60 مترا مكعبا من الخشب و3000 طن من الخفاف و50 طنا من الندق و30 طنا من الزقوقو و20 مليون وحدة علفية، كما يستوعب القطاع على مستوى التشغيل 1400عامل، ويساهم في توفير 20 الف يوم عمل في الشهر .