كأس العرب فيفا 2025 – المنتخب التونسي يشرع في تحضيراته لمباراة سوريا وشكوك حول مشاركة نعيم السليتي في البطولة بسبب الإصابة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6929fb14b91064.21708947_qmojepghflkin.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 20:42
      
شرع المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة في الاستعداد لمباراته أمام نظيره السوري المقررة الاثنين المقبل على الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الاول لـ كأس العرب فيفا 2025.

وأجرى منتخب "نسور قرطاج" حصة تدريبية بملعب العقلة الفرعي في الدوحة شارك فيها نسيم الدنداني، فرجاني ساسي، مروان الصحراوي، علي معلول، نور الدين الفرحاتي وأيمن دحمان.



وفي المقابل، اكتفى نعيم السليتي بالعدو على انفراد بسبب إصابة على مستوى أوتار الركبة التي قد تحرمه من المشاركة في البطولة.

من جهة أخرى، التحق اسماعيل الغربي مساء اليوم بالمجموعة في حين ينتظر وصول عمر العيوني ومحمد علي بن رمضان واسامة الحدادي غدا السبت، على أن يكون قدِم معتز التفاتي يوم الأحد.

وسيكتمل النصاب بانضمام سباعي الترجي الرياضي:
ياسين مرياح، حسام تقا، بشير بن سعيد، محمد بن علي، حمزة الجلاصي، محمد أمين بن حميدة وشهاب الجبالي يوم الأحد إثر خوض مباراة الجولة الثانية لرابطة أبطال إفريقيا أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي في لواندا.

برنامج مقابلات المنتخب التونسي في الدور الأول

* 1 ديسمبر 2025: تونس – سوريا (14:00 بتوقيت تونس) – ملعب أحمد بن علي
* 4 ديسمبر 2025: تونس – فلسطين (15:30 بتوقيت تونس) – ملعب لوسيل
* 7 ديسمبر 2025: تونس – قطر (18:00 بتوقيت تونس) – ملعب البيت


كل الأخبار

