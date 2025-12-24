Babnet   Latest update 22:16 Tunis

وزير التربية : الوزارة تتبنّى تصوّرا جديدا للمدرسة الجادبة تتوفر على فضاءات للدراسة والثقافة والإبداع

Publié le Mercredi 24 Decembre 2025 - 18:32
      
أكد وزير التربية نور الدين النوري، الأربعاء، أن الوزارة باتت تتبنى " تصوّرا جديدا للمدرسة الجاذبة التي يجب أن تتوفر على فضاءات رياضية ونوادي للتنشيط الثقافي وقاعات متعددة الإختصاصات"، وذلك في ختام النسخة الأولى من القرية الوطنية التنشيطية للسينما والفنون البصرية الملتئمة بالمهدية من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري تحت شعار "أثر عدسة ترصد الواقع وريشة ترسم الحلم".

وأوضح النوري، في تصريح إعلامي بمناسبة اشرافه على اختتام فعاليات هذه التظاهرة الثقافية، أن هذا التصور "يتنزّل ضمن المخطط الوطني للتنمية القادم ومزانية وزارة التربية ومنها ميزانيات مندوبياتها الجهوية" وأنّه سيستجيب لمطالب التلاميذ المشاركين في القرية الذين أبلغوه رسالة تشمل تطلعاتهم وآمالهم في مدارسهم ومعاهدهم.



وأضاف الوزير أنه "من المهم تحقيق التوازن بين الدراسة والتنشيط الثقافي والفكري ما يمكن من تنشئة مواطن متوازن وتعميق روح الإنتماء وتحقيق ذات التلميذ"، مؤكّدا أنه "سيعمل على نشر النوادي التي تتيح الفرصة أمام التلاميذ لصقل مواهبهم وهي فحوى رسائل التلاميذ".

وثمّن النوري معروضات التلاميذ في القرية التنشيطية في اختصاصات متعددة تشتمل على السينما والصورة والسيناريو ولا سيما "رؤيتهم ورسائلهم من وراء هذه الأعمال".

وشارك في النسخة الأولى من القرية التنشيطية الوطنية للسينما والفنون البصرية 130 عملا يهم الأفلام السينمائية الروائية والوثائقية والفيلم المنتج بالهواتف الذكية وأعمال تشكيلية وصور فوتوغرافية من إنتاجات التلاميذ، من مختلف مندوبيات التربية، وعددها 26.

وأتاحت التظاهرة، التي احتضنتها المهدية طيلة من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري، الفرصة لتوظيف التقنيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي في إبداعات التلاميذ.
