نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت

سجّل المستشفى الجامعي شارل نيكول، نهاية الأسبوع الماضي، إنجازًا طبيًا تمثّل في إجراء أول عملية استئصال بروستاتا بتقنية الجراحة الروبوتية و إجراء عمليتين ناجحتين لاستئصال ورم كلوي مع المحافظة على الكلية، ثم استئصال كلية كاملة.



ويؤكّد نجاح هذه العمليات، حسب بلاغ صادر عشية الأربعاء عننجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت، جاهزية المستشفى العمومي لاعتماد الجراحة الروبوتية، ويعكس كفاءة الإطارات الطبية وشبه الطبية التونسية وقدرتها على العمل بأحدث التقنيات.









وقد أشرف على هذه العمليّات الأستاذ رياض بن سلامة رئيس الفريق الجراحي، والأستاذة علياء الجابري رئيسة قسم الإنعاش.



واعتبرت الوزارة أن هذا النجاح يعد خطوة نوعية تعزّز مكانة تونس في الطب المتقدم والجراحة عالية الدقة.