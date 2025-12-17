Babnet   Latest update 11:54 Tunis

من بينهم يحيى الغزالي: تأجيل محاكمة عدد من العناصر الإرهابية الخطيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69428d197632a1.02025516_plfghojqikmne.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Decembre 2025 - 11:54
      
قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة عدد من العناصر الإرهابية الخطيرة، من بينهم الإرهابي يحيى الغزالي، إلى جلسة أواخر شهر ديسمبر الجاري.

وتتعلّق القضايا المرفوعة ضدّ المتهمين بتلقّي تدريبات عسكرية وعقائدية داخل معسكرات تنظيم داعش بسوريا، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بالانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج التراب التونسي.



