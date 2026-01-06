الشركة التونسية للملاحة تحين مواعيد سفراتها المبرمجة من 7 الى 10 جانفي بسبب سوء الاحوال الجوية في المتوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/Ferry-Carthage-CTN.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت الشركة التونسية للملاحة أنه سيتم، بداية من يوم الأربعاء 7 جانفي وإلى غاية 10 جانفي 2026، تحيين مواعيد السفرات المبرمجة خلال هذه الفترة، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية بحوض البحر الأبيض المتوسط.



وأوضحت الشركة، في بلاغ صادر الثلاثاء، أن التحيينات ستشمل السفرات التالية:







سفرة تونس – مرسيليا – تونس المبرمجة من 7 إلى 9 جانفي 2026 على متن السفينة قرطاج، سيتم تأمينها يوم 12 جانفي 2026 على متن السفينة تانيت*.

سفرة تونس – مرسيليا – تونس المبرمجة من 10 إلى 12 جانفي 2026 على متن السفينة قرطاج، ستُدمج بدورها ضمن رحلة السفينة تانيت* ليوم 12 جانفي 2026.



سفرة السفينة تانيت (تونس – جنوة – تونس) المبرمجة من 8 إلى 10 جانفي 2026، سيتم تحويلها إلى رحلة في اتجاه جنوة يوم الإثنين 12 جانفي 2026 على متن السفينة قرطاج*.



وبيّنت الشركة أنه يمكن للمسافرين الذين قاموا بالحجز على هذه الرحلات، والراغبين في تغيير مواعيد سفراتهم خلال شهر جانفي 2026، القيام بذلك دون دفع معاليم إضافية.



وأكدت الشركة أن هذا التغيير خارج عن إرادتها، مجددة حرصها الدائم على سلامة وراحة المسافرين والطواقم، ودعت الحرفاء إلى الاتصال بالأرقام التالية للاستفسار والحصول على المعلومات الضرورية: 71346061 و71322802.

