الفلاحة والتجارة تواصلان اعتماد السعر المرجعي المتحرك لزيت الزيتون البكر الممتاز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674763b598cf25.47803584_lenfgphjmiokq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 06:38
      
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات مواصلة العمل بالسعر المرجعي المتحرك لتداول زيت الزيتون البكر الممتاز على مستوى المعاصر (الباز)، والمحدد بـ 10 دنانير و200 مليم للكيلوغرام الواحد.

وأكدت الوزارتان، في بلاغ مشترك، أن هذا السعر المرجعي يظل متحركًا ويتم تحيينه بصفة دورية أسبوعيًا وكلما اقتضت متغيرات السوق ذلك، بما يضمن مواكبة تطورات العرض والطلب.


وجدد الطرفان التزامهما بمواكبة مختلف مراحل الموسم، بما يكفل إنجاح الموسم وحماية حقوق جميع المتدخلين في سلسلة إنتاج وتسويق زيت الزيتون.
