فيديو اليوم: ترامب يقلّد ماكرون ويسخر منه خلال خطاب بواشنطن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695e9d2594bb65.79303238_fengpmihljkqo.jpg width=100 align=left border=0>

أثار الرئيس الأمريكي Donald Trump موجة جدل جديدة بعد سخرية علنية من نظيره الفرنسي Emmanuel Macron، خلال خطاب ألقاه في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قام بتقليده بنبرة تهكمية أثناء حديثه عن ملف أسعار الأدوية.



وظهر ترامب وهو يروي، بأسلوب ساخر، تفاصيل حوار قال إنه دار بينه وبين ماكرون حول رفع أسعار الأدوية في فرنسا لتتساوى مع الأسعار المعتمدة في السوق الأمريكية.







وقال ترامب مقلّدًا ماكرون: «تحدثت مع إيمانويل ماكرون وقلت له إنه يتوجب عليك رفع أسعار الأدوية… إيمانويل قال لا لا لا لا، لن نفعل ذلك. فقلت له: نعم إيمانويل، ستفعل ذلك بنسبة 100%».





وأضاف ترامب، في السياق نفسه، أنه هدّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل الواردات القادمة من فرنسا في حال عدم الاستجابة لمطالبه، قبل أن يواصل سخريته بالقول إن ماكرون عاد ليوافق قائلاً: «دونالد، اتفقنا، سنرفع أسعار الأدوية، سيكون ذلك شرفًا لي… أرجوك دونالد، لا تخبر الشعب الفرنسي، أتوسل إليك».



وقد أثار المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي ردود فعل متباينة، بين من اعتبره تصريحًا تهكميًا يمسّ بالعلاقات الدبلوماسية، ومن رأى فيه امتدادًا لأسلوب ترامب الخطابي المعروف بالتصعيد والسخرية العلنية من قادة دول حليفة.



وقال ترامب مقلّدًا ماكرون:وأضاف ترامب، في السياق نفسه، أنه هدّد بفرضعلى كل الواردات القادمة من فرنسا في حال عدم الاستجابة لمطالبه، قبل أن يواصل سخريته بالقول إن ماكرون عاد ليوافق قائلاً:وقد أثار المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي ردود فعل متباينة، بين من اعتبره، ومن رأى فيه امتدادًا لأسلوب ترامب الخطابي المعروف بالتصعيد والسخرية العلنية من قادة دول حليفة.