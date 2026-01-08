بن عروس: الموافقة على تمويل 4 مشاريع لمراكز بحثية بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية ضمن برنامج تشجيع الباحثين الشبان

حظيت أربعة مشاريع بحثية تقدّم بها باحثون يعملون بمراكز بحثية بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية بالموافقة على تمويل أبحاثهم ضمن برنامج تشجيع الباحثين الشبان بعنوان 2025، والذي تطلقه سنويا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وفي هذا الإطار، تمت الموافقة على تمويل ثلاثة مشاريع بحثية تقدم بها باحثون بمركز البيوتكنولوجيا، وعلى تمويل بحث علمي لباحث بالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد، وكلا المركزين يخضعان لإشراف القطب التكنولوجي ببرج السدرية.



وتتوزع المشاريع البحثية المقبولة على بحث بعنوان: التسميد باليود: مقاربة مبتكرة لزراعة الزيتون المقاوم للتغيرات المناخية للباحثة الدكتورة ناجية فرحات من مركز البيو تكنولوجيا ببرج السدرية، وبحث ثان للباحثة بنفس المركز الدكتورة انس طالبي الزريبي بعنوان: تحسين إنتاجية النباتات تحت الضغط غير الحيوي من خلال إضافة السيلينيوم، اما البحث الثالث فهو للباحثة بنفس المركز الذكتورة حسناء اللوزي وعنوانه: الزيوليت في الزراعة البيئية: نهج مستدام لتمكين النساء الريفيات من مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب بحث مقدم من طرف الدكتور محمد المازني من المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدرية بعنوان: تحسين خصائص مستحلبات الطلاء من خلال دمج الطين والزيوليت المعدلين.وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المشاريع المقبولة التي سيتم تمويلها ضمن برنامج تشجيع الباحثين الشبان بعنوان 2025 حيث ضمت القائمة المقبولة 52 بحثا مقدّما من قبل مؤسسات بحثية.وبرنامج تمويل المشاريع البحثية للباحثين الشبان، كما تعرّفه الوزارة، هو آلية تنافسية جديدة تضاف إلى آليات تمويل أنشطة البحث والتجديد موجهة أساسا إلى الكفاءات الجامعية الشابة في بداية مسارهم المهني لحثهم على الابتكار والتميز العلمي، ولتشجيعهم على توجيه طاقاتهم نحو الأولويات الوطنية والجهويّة.كما يهدف البرنامج إلى النهوض بقدرة المدرسين الباحثين الشبان على صياغة مشاريع بحث مجدّدة وحسن إدارتها، وبالتالي تعزيز قدراتهم على المشاركة والاستفادة من التمويل الدولي على غرار برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أوريزون 2020".وتتمثل شروط المشاركة في البرنامج المذكور، مثلما حدّدتها الوزارة، في أن يكون المترشح عند تاريخ تقديمه لترشحه البحثي منتميا إلى سلك المدرسين الباحثين برتبة أستاذ مساعد أو أسلاك معادلة لها، وأن يكون مباشرا بإحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، أو إحدى المؤسسات العمومية للبحث وأن تكون له اقدمية في الرتبة لا تقل عن 7 سنوات عند تاريخ غلق الترشحات، وأن لا يكون قد تمتّع سابقا بتمويل في إطار برنامج تشجيع الباحثين الشبان.وتتولى لجنة من الخبراء عملية تقييم المشاريع وفق معايير تتمحور حول الأهمية العلمية والتنموية للمشروع، والمنهجية المقترحة، وكفاءة المترشّح وقدرته على الانجاز، وتخصص الوزارة بعد دراسة المشاريع البحثية المقدمة اعتمادات لكل مشروع يتم تحويلها على ميزانية مؤسسة المترشح، وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة بعد المصادقة على التقرير المرحلي.