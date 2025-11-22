Babnet   Latest update 13:37 Tunis

غدا الاحد...انعقاد المنتدى الاقليمي الثالث "في الوقاية حماية" بالمركز الجهوي للاعلامية الموجهة للطفل بمدنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692190502923b5.20181367_kjfinoehqglpm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 13:37
      
ينظم مرصد الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حقوق الطفل بالتعاون مع المندوبية الجهوية لشؤون المراة والاسرة بمدنين، المنتدى الاقليمي الثالث "في الوقاية حماية" ، وذلك يوم غد الاحد، بالمركز الجهوي للاعلامية الموجهة للطفل بولاية مدنين .

ويندرج هذا اللقاء الذي تشارك فيه ولايات الاقليم الخامس (تطاوين، قابس، قبلي، مدنين) في اطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية

من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي أطلقتها وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحت شعار "طفل فاعل ..طفل سليم"


وتأتي هذه المبادرة التشاركية التي تمتد تدريجيا الى باقي أقاليم الجمهورية في اطار رؤية وطنية موحدة تضع الطفل في قلب السياسات العمومية وتعزز مكانته كشريك فاعل في بناء مجتمع آمن سليم وقائم على المشاركة والاحترام المتبادل.

يذكر، أن مرصد الاعلام والتكوين والدراسات حول حقوق الطفل، كان قد نظم، يوم الاحد 16 نوفمبر الجاري، المنتدى الاقليمي الثاني" في الوقاية حماية " بالمكتبة الجهوية بباجة، بمشاركة ولايات الاقليم الاول (بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف).

وكان المنتدى الاقليمي الاول " في الوقاية حماية "، قد انتظم بمعرض صفاقس الدولي، يوم 31 أكتوبر الفارط، بمشاركة ولايات الاقليم الرابع (صفاقس، سيدي بوزيد، قفصة، وتوزر)


