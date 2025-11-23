Babnet   Latest update 09:34 Tunis

رابطة الأبطال الإفريقية - نهضة بركان يتفوق على "باور ديناموس" الزامبي (3-0)

Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 09:24
      
تفوق نهضة بركان على ضيفه "باور ديناموس" الزامبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس السبت على أرضية الملعب البلدي ببركان لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

أنهى الفريق البركاني الشوط الأول متفوقا بهدفين دون رد من تسجيل المدافع أرون كاتيبي (دق 14) ضد مرماه والمهاجم منير شويعر (دق 16).



وعمقت كتيبة المدرب التونسي معين الشعباني الفارق بعد توقيع المهاجم بول فلير الهدف الثالث (دق 65) عن طريق ضربة جزاء.

نفس المجموعة

فاز فريق بيراميدز المصري، حامل اللقب، على ضيفه "ريفرز يونايتد" النيجيري بثلاثة أهداف دون رد.

الترتيب بعد الجولة الأولى

بات فريق نهضة بركان يتقاسم الصدارة مع بيراميدز المصري بـ3 نقاط.

الجولة الثانية

* سيرحل النادي البرتقالي يوم الجمعة المقبل إلى نيجيريا لمواجهة "ريفرز يونايتد" لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.
* فيما يحل فريق بيراميدز ضيفا على "باور ديناموس" الزامبي.


