رابطة الأبطال الإفريقية - نهضة بركان يتفوق على "باور ديناموس" الزامبي (3-0)
تفوق نهضة بركان على ضيفه "باور ديناموس" الزامبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس السبت على أرضية الملعب البلدي ببركان لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.
أنهى الفريق البركاني الشوط الأول متفوقا بهدفين دون رد من تسجيل المدافع أرون كاتيبي (دق 14) ضد مرماه والمهاجم منير شويعر (دق 16).
وعمقت كتيبة المدرب التونسي معين الشعباني الفارق بعد توقيع المهاجم بول فلير الهدف الثالث (دق 65) عن طريق ضربة جزاء.
نفس المجموعةفاز فريق بيراميدز المصري، حامل اللقب، على ضيفه "ريفرز يونايتد" النيجيري بثلاثة أهداف دون رد.
الترتيب بعد الجولة الأولىبات فريق نهضة بركان يتقاسم الصدارة مع بيراميدز المصري بـ3 نقاط.
الجولة الثانية* سيرحل النادي البرتقالي يوم الجمعة المقبل إلى نيجيريا لمواجهة "ريفرز يونايتد" لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.
* فيما يحل فريق بيراميدز ضيفا على "باور ديناموس" الزامبي.
