ميزانية الدولة 2026 :اعتمادات وزارة الفلاحة في حدود 2467 مليون دينار

ضبطت اعتمادات مھمــة الفلاحة والمــوارد المائ ة والص ـد البحــري لسنة 2026 فــي حــدود 2467 مليون دينار مقابل 2346 مليون دينار سنة 2025 أي بتطور في حدود 5 بالمائة.



نفقات التأجير



نفقات التسيير



نفقات التدخلات



نفقات الاستثمار



الأهداف الاستراتيجية للميزانية



رؤية القطاع



أهمية القطاع الفلاحي



السياسة التنموية ابتداء من 2026



وحددت نفقات التأجير للمھمّة لسنةفي حدودتعهدا ودفعا مقابلسنة، أي بانخفاض قدره، مما ينجر عنه نقص بنسبةمقارنة بميزانية سنة 2025.أما نفقات التسيير لسنةفقد ضبطت في حدودمقابلضمن قانون المالية لسنة 2025 بنسبة تطوروخصص لنفقات التدخلات لسنةمبلغمقابللسنة 2025 بزيادة قدرهاوبنسبةضبطت نفقات الاستثمار لسنةفي حدودتعهدا ودفعا مقابلتعهدا ودفعا سنة 2025 أي بزيادة في حدودتتمثل أهداف مشروع ميزانيةفي:* تحقيق* المحافظة علىوتنميتها* تنويع الإنتاج الفلاحي* مواكبة التحولات* مجابهةوالأزماتتعتمد الرؤية على "فلاحة صامدة ودامجة ومستدامة مساندة للأمن الغذائي والمائي" في إطار المخطط التنموي* يمثلمن الناتج الداخلي الخام سنة* مصدر أساسي للغذاء والمواد الأولية* يساهم فيوتوفير مواطن الشغل* يدعمويساهم في تخفيض عجز الميزان التجاريسترتكز على التوازن بين:* مواجهةوالتقلبات المناخية* التحكم في كلفة المواد الأولية* تجاوز محدودية آليات التمويل