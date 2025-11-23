ميزانية الدولة 2026 :اعتمادات وزارة الفلاحة في حدود 2467 مليون دينار
ضبطت اعتمادات مھمــة الفلاحة والمــوارد المائ ة والص ـد البحــري لسنة 2026 فــي حــدود 2467 مليون دينار مقابل 2346 مليون دينار سنة 2025 أي بتطور في حدود 5 بالمائة.
نفقات التأجير
نفقات التأجير
وحددت نفقات التأجير للمھمّة لسنة 2026 في حدود 681 مليون دينار تعهدا ودفعا مقابل 702 مليون دينار سنة 2025، أي بانخفاض قدره 21 مليون دينار، مما ينجر عنه نقص بنسبة 3 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2025.
نفقات التسييرأما نفقات التسيير لسنة 2026 فقد ضبطت في حدود 44,926 مليون دينار مقابل 41,900 مليون دينار ضمن قانون المالية لسنة 2025 بنسبة تطور 7,2 بالمائة.
نفقات التدخلاتوخصص لنفقات التدخلات لسنة 2026 مبلغ 947,777 مليون دينار مقابل 867,783 مليون دينار لسنة 2025 بزيادة قدرها 79,994 مليون دينار وبنسبة 9,2 بالمائة.
نفقات الاستثمارضبطت نفقات الاستثمار لسنة 2026 في حدود 1205 مليون دينار تعهدا و726 مليون دينار دفعا مقابل 1222 مليون دينار تعهدا و667 مليون دينار دفعا سنة 2025 أي بزيادة في حدود 8,8 بالمائة.
الأهداف الاستراتيجية للميزانيةتتمثل أهداف مشروع ميزانية 2026 في:
* تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي
* المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها
* تنويع الإنتاج الفلاحي
* مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية
* مجابهة التقلبات المناخية والأزمات
رؤية القطاعتعتمد الرؤية على "فلاحة صامدة ودامجة ومستدامة مساندة للأمن الغذائي والمائي" في إطار المخطط التنموي 2026–2030.
أهمية القطاع الفلاحي* يمثل 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025
* مصدر أساسي للغذاء والمواد الأولية
* يساهم في امتصاص البطالة وتوفير مواطن الشغل
* يدعم الصادرات ويساهم في تخفيض عجز الميزان التجاري
السياسة التنموية ابتداء من 2026سترتكز على التوازن بين:
* الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
* الحفاظ على البيئة
* مواجهة الجفاف والتقلبات المناخية
* التحكم في كلفة المواد الأولية
* تجاوز محدودية آليات التمويل
