Babnet   Latest update 11:27 Tunis

ميزانية الدولة 2026 :اعتمادات وزارة الفلاحة في حدود 2467 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6922d76ce20886.64038203_klfpoegqijnmh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 10:40 قراءة: 1 د, 24 ث
      
ضبطت اعتمادات مھمــة الفلاحة والمــوارد المائ ة والص ـد البحــري لسنة 2026 فــي حــدود 2467 مليون دينار مقابل 2346 مليون دينار سنة 2025 أي بتطور في حدود 5 بالمائة.

نفقات التأجير


وحددت نفقات التأجير للمھمّة لسنة 2026 في حدود 681 مليون دينار تعهدا ودفعا مقابل 702 مليون دينار سنة 2025، أي بانخفاض قدره 21 مليون دينار، مما ينجر عنه نقص بنسبة 3 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2025.


نفقات التسيير

أما نفقات التسيير لسنة 2026 فقد ضبطت في حدود 44,926 مليون دينار مقابل 41,900 مليون دينار ضمن قانون المالية لسنة 2025 بنسبة تطور 7,2 بالمائة.

نفقات التدخلات

وخصص لنفقات التدخلات لسنة 2026 مبلغ 947,777 مليون دينار مقابل 867,783 مليون دينار لسنة 2025 بزيادة قدرها 79,994 مليون دينار وبنسبة 9,2 بالمائة.

نفقات الاستثمار

ضبطت نفقات الاستثمار لسنة 2026 في حدود 1205 مليون دينار تعهدا و726 مليون دينار دفعا مقابل 1222 مليون دينار تعهدا و667 مليون دينار دفعا سنة 2025 أي بزيادة في حدود 8,8 بالمائة.

الأهداف الاستراتيجية للميزانية

تتمثل أهداف مشروع ميزانية 2026 في:

* تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي
* المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها
* تنويع الإنتاج الفلاحي
* مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية
* مجابهة التقلبات المناخية والأزمات

رؤية القطاع

تعتمد الرؤية على "فلاحة صامدة ودامجة ومستدامة مساندة للأمن الغذائي والمائي" في إطار المخطط التنموي 2026–2030.

أهمية القطاع الفلاحي

* يمثل 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025
* مصدر أساسي للغذاء والمواد الأولية
* يساهم في امتصاص البطالة وتوفير مواطن الشغل
* يدعم الصادرات ويساهم في تخفيض عجز الميزان التجاري

السياسة التنموية ابتداء من 2026

سترتكز على التوازن بين:

* الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
* الحفاظ على البيئة
* مواجهة الجفاف والتقلبات المناخية
* التحكم في كلفة المواد الأولية
* تجاوز محدودية آليات التمويل


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319006


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 23 نوفمبر 2025 | 2 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:08
14:47
12:13
07:05
05:34
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
19°-11
20°-13
16°-12
15°-9
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*