ميزانية 2026 : وزير الشؤون الاجتماعية يستعرض أبرز التدخلات الاجتماعية ومشاريع الوزارة

قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، مساء يوم السبت خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026، إن 92% من ميزانية الوزارة مخصصة للتدخلات الاجتماعية خلافا لكل الوزارات الأخرى.



وأكد أن نفقات التأجير لا تمثل سوى 2.6% من حجم الميزانية بينما لا تتجاوز نفقات التسيير 0.6%، معتبرا أن النفقات التي تخصص لدواليب الوزارة ضئيلة جدا مقارنة بوزارات أخرى.



توسيع المنح وتطوير برامج الإعانة



دفاتر العلاج والمساعدات المدرسية



إجراءات جديدة صحية واجتماعية



صندوق الإعاقة وإصلاح المنظومة



إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي



صندوق فقدان مواطن الشغل



وأضاف الوزير أن حجم ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لا تمثل سوىمن الميزانية العامة للدولة التونسية رغم ثقل مسؤوليات الوزارة، وفق تعبيره.وعرج في كلمته على بعض تدخلات الوزارة في برنامج النهوض الاجتماعي، مشيرا الىباعتمادات تصل إلىدون اعتبار المنح الموجهة للأطفال من، مؤكدا أن هذه التدخلات تساعد العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل على تأمين نفقات تدريس أبنائهم.وأوضح أن الوزارة رفّعت في قيمة التحويلات المخصّصة للعائلات المعوزة، حيث تمت، على أن يرتفع لاحقًا إلىوبيّن أنقد يبدو محدودا، لكنه يتحوّل إلى رقم ثقيل عندما يشمل نحومنتفعة، على حدّ قوله.كما بيّن أنّه تمّتمن خلال القيام بالأبحاث الاجتماعية والإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق تقاطعات مع منظومات أخرى من أجل تكثيف البحث الاجتماعي قصد إيصال المنح والمساعدات إلى مستحقيها الفعليين، مبرزا أن الوزارة تفتحأمام المتظلمين.كما عرج الوزير على(كتب وكراسات وأدوات...)، مؤكدا أندون اعتبار المساعدات المالية، مشيرا إلى أن هناك نحوانتفع بتلك المساعدات.وأفاد الوزير بأنه تم اتخاذ إجراء جديد يتمثل فيعبر تمتيعهملكل فرد بعنوان التكفل بنفقات الغذاء.وأشار إلى أن الوزارة أدرجت كذلكضمن مشروع قانون المالية 2026 للتكفل بجزء من مصاريف المستلزمات الوقائية.وعرج على إحداثفي مشروع قانون المالية لسنةبهدف الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتمويل التكوين والتشغيل والمشاريع.وقال إن هناك توجهًاالمتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل مزيد الإحاطة بهذه الفئة.وكشف عن نية الوزارة توزيع قريبا نحوتحمل، بما يسهّل التعرف على أصحابها وتوجيههم للخدمات المناسبة.كما كشف عن توجه الوزارة، مشيرا إلى أنسيسمح بإدخال إصلاحات بهدفوالتحكم في التوازنات المالية.وحول تعطل تفعيل، أكد الوزير أن الوزارة قامتفي ظل التغيرات في سوق الشغل واعتماد الذكاء الصناعي، حتى لا يسقط الصندوق فيقد يعيق تدخلاته.