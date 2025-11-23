ميزانية 2026 : وزير الشؤون الاجتماعية يستعرض أبرز التدخلات الاجتماعية ومشاريع الوزارة
قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، مساء يوم السبت خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026، إن 92% من ميزانية الوزارة مخصصة للتدخلات الاجتماعية خلافا لكل الوزارات الأخرى.
وأكد أن نفقات التأجير لا تمثل سوى 2.6% من حجم الميزانية بينما لا تتجاوز نفقات التسيير 0.6%، معتبرا أن النفقات التي تخصص لدواليب الوزارة ضئيلة جدا مقارنة بوزارات أخرى.
وأضاف الوزير أن حجم ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لا تمثل سوى 5.3% من الميزانية العامة للدولة التونسية رغم ثقل مسؤوليات الوزارة، وفق تعبيره.
توسيع المنح وتطوير برامج الإعانةوعرج في كلمته على بعض تدخلات الوزارة في برنامج النهوض الاجتماعي، مشيرا الى توسيع شريحة الأطفال المنتفعين بالمنحة من 6 سنوات الى 18 سنة باعتمادات تصل إلى 163 مليون دينار دون اعتبار المنح الموجهة للأطفال من 0 إلى 5 سنوات، مؤكدا أن هذه التدخلات تساعد العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل على تأمين نفقات تدريس أبنائهم.
وأوضح أن الوزارة رفّعت في قيمة التحويلات المخصّصة للعائلات المعوزة، حيث تمت زيادة المبلغ من 180 دينارا إلى 240 دينارا، على أن يرتفع لاحقًا إلى 280 دينارا خلال سنة 2026.
وبيّن أن الترفيع بـ20 دينارا قد يبدو محدودا، لكنه يتحوّل إلى رقم ثقيل عندما يشمل نحو 400 ألف عائلة منتفعة، على حدّ قوله.
دفاتر العلاج والمساعدات المدرسيةكما بيّن أنّه تمّت مراجعة قائمة المستحقين لدفتر العلاج المجاني من خلال القيام بالأبحاث الاجتماعية والإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق تقاطعات مع منظومات أخرى من أجل تكثيف البحث الاجتماعي قصد إيصال المنح والمساعدات إلى مستحقيها الفعليين، مبرزا أن الوزارة تفتح باب الاعتراضات أمام المتظلمين.
كما عرج الوزير على المساعدات المدرسية (كتب وكراسات وأدوات...)، مؤكدا أن كلفتها بلغت هذا العام 64 مليون دينار دون اعتبار المساعدات المالية، مشيرا إلى أن هناك نحو 600 ألف تلميذ انتفع بتلك المساعدات.
إجراءات جديدة صحية واجتماعيةوأفاد الوزير بأنه تم اتخاذ إجراء جديد يتمثل في الإحاطة بمرضى حساسية مرض "الدابوق" عبر تمتيعهم بمنحة شهرية قدرها 30 دينارا لكل فرد بعنوان التكفل بنفقات الغذاء.
وأشار إلى أن الوزارة أدرجت كذلك منحة قدرها 130 دينارا لفائدة أطفال القمر ضمن مشروع قانون المالية 2026 للتكفل بجزء من مصاريف المستلزمات الوقائية.
صندوق الإعاقة وإصلاح المنظومةوعرج على إحداث صندوق خاص باسم "صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة" في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بهدف الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتمويل التكوين والتشغيل والمشاريع.
وقال إن هناك توجهًا لمراجعة القانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل مزيد الإحاطة بهذه الفئة.
وكشف عن نية الوزارة توزيع قريبا نحو 40 بطاقة إعاقة تحمل رمز QR code، بما يسهّل التعرف على أصحابها وتوجيههم للخدمات المناسبة.
