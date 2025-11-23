"رويترز": الولايات المتحدة تستعد لشن عمليات سرية في فنزويلا للإطاحة بحكومة مادورو

وكالات - تستعد الولايات المتحدة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الضغط على فنزويلا خلال الأيام المقبلة، تشمل عمليات سرية بهدف الإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.



وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أنه لم يتضح بعد متى قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق مثل هذه العمليات أو نطاقها، ولكن من المتوقع أن تبدأ "في الأيام المقبلة".



وتشير الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى "زيادة الضغط" على السلطات الفنزويلية.ووفقا لمصادر الوكالة، ستكون العمليات السرية مجرد "الجزء الأول من إجراءات جديدة ضد الرئيس الفنزويلي. في الوقت نفسه، يجري النظر في إمكانية محاولة الإطاحة بمادورو".وفي وقت سابق، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هغسيث إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يعبث" في مقاربته ملف فنزويلا، وأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في ظل تصاعد التوتر مع حكومة نيكولاس مادورو.وأكد أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن أي تصعيد أو تحرك ضد كاراكاس سيجري "على أساس معلومات دقيقة" وبناء على تقييمات استخبارية شاملة.وشدد هغسيث على القدرات الاستخبارية الأمريكية، قائلا: "نحن نعرف بالضبط من نستهدف، ولماذا نستهدفهم، وما الذي يحملونه. الولايات المتحدة تستطيع تتبع ومطاردة الخلايا وإرهابيي المخدرات أفضل من أي بلد في العالم".وجدد وزير الحرب الأمريكي موقف واشنطن الرافض لشرعية مادورو، قائلا: "مادورو ليس زعيما منتخبا شرعيا لفنزويلا… لقد كذب على الإدارة السابقة بشأن ترك منصبه".وأضاف أن الرئيس الفنزويلي "متورط في الاتجار بالمخدرات ومتهم فعلاً"، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات تمنح الإدارة الأمريكية وسائل إضافية لتزويد ترامب بـ"خيارات جديدة وحاسمة" في التعامل مع كاراكاس.