النفيضة : يوم ترويجي لزيت الزيتون بحضور سياح من عدة جنسيات

نظّمت وزارة السياحة، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،يوم السبت زيارة ميدانية لفائدة وفد سياحي متعدد الجنسيات إلى المركب الفلاحي بالنفيضة التابع لديوان الأراضي الدولية بولاية سوسةونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية " فايسبوك"، ان هذه الزيارة تهدف إلى التعريف بمسار إنتاج زيت الزيتون التونسي وفق أفضل المعايير العالمية، إضافة إلى توفير نقطة بيع مباشرة لتمكين الزوار من اقتناء الزيت المعلّب ومختلف المنتوجات المحلية

وتم بالمناسبة ،تخصيص فضاءات لعرض الصناعات التقليدية والمنتوجات الحرفية، على غرار خشب الزيتون والأكلات التونسية التقليدية، وذلك في إطار دعم حرفيات وحرفيي الجهة وتعزيز القيمة التراثية والثقافية للمنتوج الوطنيوشهدت هذه الزيارة إقبالاً هاماً من السائحين على اقتناء زيت الزيتون التونسي، ومنتوجات الصناعات التقليدية كهدايا تذكارية، بما يعكس جاذبية المنتجات المحلية وجودتها العاليةواكدت الوزارتان أنّ تعزيز الترويج لزيت الزيتون التونسي يمثّل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية المشتركة، لما لهذا المنتوج من قيمة اقتصادية وغذائية عالية، ولدوره في دفع السياحة الفلاحية وتحفيز التنمية الجهوية والشاملة