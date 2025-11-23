Babnet   Latest update 09:34 Tunis

النفيضة : يوم ترويجي لزيت الزيتون بحضور سياح من عدة جنسيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6922c793d119d9.66419537_opmkfhqjgniel.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 09:34
      
نظّمت وزارة السياحة، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،يوم السبت زيارة ميدانية لفائدة وفد سياحي متعدد الجنسيات إلى المركب الفلاحي بالنفيضة التابع لديوان الأراضي الدولية بولاية سوسة

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية " فايسبوك"، ان هذه الزيارة تهدف إلى التعريف بمسار إنتاج زيت الزيتون التونسي وفق أفضل المعايير العالمية، إضافة إلى توفير نقطة بيع مباشرة لتمكين الزوار من اقتناء الزيت المعلّب ومختلف المنتوجات المحلية

وتم بالمناسبة ،تخصيص فضاءات لعرض الصناعات التقليدية والمنتوجات الحرفية، على غرار خشب الزيتون والأكلات التونسية التقليدية، وذلك في إطار دعم حرفيات وحرفيي الجهة وتعزيز القيمة التراثية والثقافية للمنتوج الوطني

وشهدت هذه الزيارة إقبالاً هاماً من السائحين على اقتناء زيت الزيتون التونسي، ومنتوجات الصناعات التقليدية كهدايا تذكارية، بما يعكس جاذبية المنتجات المحلية وجودتها العالية

واكدت الوزارتان أنّ تعزيز الترويج لزيت الزيتون التونسي يمثّل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية المشتركة، لما لهذا المنتوج من قيمة اقتصادية وغذائية عالية، ولدوره في دفع السياحة الفلاحية وتحفيز التنمية الجهوية والشاملة



